Samarco estuda usar resíduos do mármore na produção de pelotas no ES

O resíduo da extração de mármore no Espírito Santo poderá ser usado na produção de pelotas de minério de ferro da Samarco, joint venture controlada pela Vale e BHP Billiton. O objetivo é usá-lo junto com o calcário em uma das usinas do Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do Estado. O Espírito Santo é o maior produtor de rochas ornamentais no país, responsável por cerca de 80% da produção, sendo que o Brasil é quarto maior produtor do mundo. Este é o tema desta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, com Léo Carrareto. Quem participa da conversa e detalha a iniciativa é a engenheira de processos da Samarco, Ana Maria Bailon. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 05-06-23