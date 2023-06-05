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CBN Inovação e Empreendedorismo

Samarco estuda usar resíduos do mármore na produção de pelotas no ES

A engenheira de processos da Samarco, Ana Maria Bailon, é a convidada desta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 18:01

Publicado em 

05 jun 2023 às 18:01
Porto de Ubu, da Samarco: área onde minério é escoado até navio para exportação
Porto de Ubu, da Samarco: área onde minério é escoado até navio para exportação Crédito: Jefferson Rocio
O resíduo da extração de mármore no Espírito Santo poderá ser usado na produção de pelotas de minério de ferro da Samarco, joint venture controlada pela Vale e BHP Billiton. O objetivo é usá-lo junto com o calcário em uma das usinas do Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do Estado. O Espírito Santo é o maior produtor de rochas ornamentais no país, responsável por cerca de 80% da produção, sendo que o Brasil é quarto maior produtor do mundo. Este é o tema desta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, com Léo Carrareto. Quem participa da conversa e detalha a iniciativa é a engenheira de processos da Samarco, Ana Maria Bailon. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 05-06-23

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