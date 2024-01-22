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CBN Inovação e Empreendedorismo

"Ouvinte pede, Léo responde": vai sair do emprego para empreender? Confira as orientações!

Quem dá as dicas é o comentarista Léo Carraretto

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 17:30

Publicado em 

22 jan 2024 às 17:30
Empreender
Empreender Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o tema em destaque com o comentarista Léo Carraretto é motivado por meio da dúvida da ouvinte Maria Clara, de Jardim Camburi, Vitória. Ela questiona: "Fiz uma transição de carreira. Sai de um emprego fixo para começar a empreender com algo que amo, no setor de pet. Porém ainda não é financeiramente rentável e para pagar as contas acabo fazendo alguns serviços terceirizados fora do horário comercial? O que devo fazer?", questiona. O comentarista, com base na dúvida da ouvinte, traz as orientações sobre o tema. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 22-01-24

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