"Ouvinte pede, Léo responde": vai sair do emprego para empreender? Confira as orientações!

Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o tema em destaque com o comentarista Léo Carraretto é motivado por meio da dúvida da ouvinte Maria Clara, de Jardim Camburi, Vitória. Ela questiona: "Fiz uma transição de carreira. Sai de um emprego fixo para começar a empreender com algo que amo, no setor de pet. Porém ainda não é financeiramente rentável e para pagar as contas acabo fazendo alguns serviços terceirizados fora do horário comercial? O que devo fazer?", questiona. O comentarista, com base na dúvida da ouvinte, traz as orientações sobre o tema. Ouça a conversa completa!