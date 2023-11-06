Os motivos que levam ao fracasso de um negócio!

Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo o comentarista Léo Carraretto explica os motivos que podem levar ao fracasso e, até fechamento, de um negócio. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 06-11-23
Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 18:29
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