O uso da inteligência artificial e os seus impactos nos negócios

Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo o tema em destaque é Inteligência Artificial. De um lado da história, há o bilionário Elon Musk, diretor executivo do Twitter, pedindo, por meio de carta aberta, a interrupção do desenvolvimento de Inteligências Artificiais (IA). Por outro lado, o mercado de trabalho, empreendedorismo e inovação continuam em sintonia com as novas tecnologias. O comentarista Léo Carraretto analisa o assunto. Ouça a conversa completa!