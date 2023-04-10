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CBN Inovação e Empreendedorismo

O uso da inteligência artificial e os seus impactos nos negócios

Quem explica é o comentarista Léo Carraretto

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 17:52

Publicado em 

10 abr 2023 às 17:52
Inteligência Artificial
Inteligência Artificial Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo o tema em destaque é Inteligência Artificial. De um lado da história, há o bilionário Elon Musk, diretor executivo do Twitter, pedindo, por meio de carta aberta, a interrupção do desenvolvimento de Inteligências Artificiais (IA). Por outro lado, o mercado de trabalho, empreendedorismo e inovação continuam em sintonia com as novas tecnologias. O comentarista Léo Carraretto analisa o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 10-04-23

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