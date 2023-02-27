Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o comentarista Leonardo Carraretto fala sobre o lucro no empreendedorismo. Como alcançar e proteger? Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 27-02-23
Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 17:44
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