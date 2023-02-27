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CBN Inovação e Empreendedorismo

Lucro no empreendedorismo: como alcançar e proteger?

As dicas são do comentarista Léo Carraretto

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 17:44

Publicado em 

27 fev 2023 às 17:44
Investimento, rendimento, lucro, dinheiro, poupança
CBN Inovação e Empreendedorismo fala sobre dinheiro Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o comentarista Leonardo Carraretto fala sobre o lucro no empreendedorismo. Como alcançar e proteger? Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 27-02-23

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