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CBN Inovação e Empreendedorismo

Intraempreendedorismo: organizações já existentes podem criar novos negócios

O comentarista Léo Carraretto conversa com o Head de Inovação da Brain, Leandro Nazareth, sobre o assunto

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 18:13

Publicado em 

28 ago 2023 às 18:13
Inovação
Inovação Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o comentarista Léo Carraretto aborda como, de dentro das organizações, podem surgir e ser criadas novas empresas. É o chamado intraempreendedorismo. Quem participa da conversa é o Head de Inovação da Brain, Leandro Nazareth. O intraempreendedorismo é a atitude e a prática de ser empreendedor dentro de uma organização já existente. O principal objetivo de um intraempreendedor é melhorar e solucionar um problema que a empresa em que ele atua possui. Isso pode ter um impacto significativo nas empresas, pois pode trazer inovação, crescimento e melhoria na eficiência. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 28-08-23

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