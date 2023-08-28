Intraempreendedorismo: organizações já existentes podem criar novos negócios

Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o comentarista Léo Carraretto aborda como, de dentro das organizações, podem surgir e ser criadas novas empresas. É o chamado intraempreendedorismo. Quem participa da conversa é o Head de Inovação da Brain, Leandro Nazareth. O intraempreendedorismo é a atitude e a prática de ser empreendedor dentro de uma organização já existente. O principal objetivo de um intraempreendedor é melhorar e solucionar um problema que a empresa em que ele atua possui. Isso pode ter um impacto significativo nas empresas, pois pode trazer inovação, crescimento e melhoria na eficiência. Ouça a conversa completa!