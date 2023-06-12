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CBN Inovação e Empreendedorismo

Futurismo, inovação e tecnologia: o que virá nos próximos anos?

Ouça a análise do comentarista Léo Carraretto

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 17:55

Publicado em 

12 jun 2023 às 17:55
Investimento, tecnologia, negócios
Investimento, tecnologia, negócios Crédito: Rawpixel/Freepik
Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo o tema em destaque é o futuro! O comentarista Léo Carraretto explica a relação futuro e inovação: afinal, por que estamos falando tanto das coisas do futuro? Existem ferramentas para "prever" o futuro? Um dos conceitos utilizados, nos últimos anos, com relação ao tema é o chamado "futurismo". "É a forma como as tecnologias vão se aperfeiçoando ao longo do tempo e que vão impactar no nosso dia a dia", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 12-06-23

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