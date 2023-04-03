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CBN Inovação e Empreendedorismo

Franquias: entenda o que são e como funcionam

Quem explica é o comentarista Léo Carrareto!

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 17:39

Publicado em 

03 abr 2023 às 17:39
Franquia
Franquia Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo o tema em destaque é franquia. O comentarista Léo Carraretto explica, na prática, o que é uma franquia e como ela funciona. Abrir uma franquia tem sido comum para pessoas que querem empreender ou ampliar o seu negócio. De forma geral, a franquia é uma estratégia utilizada em administração que tem, como propósito, um sistema de venda de licença na qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso da sua marca, patente, produtos ou serviços. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 03-04-23

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