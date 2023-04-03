Franquias: entenda o que são e como funcionam

Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo o tema em destaque é franquia. O comentarista Léo Carraretto explica, na prática, o que é uma franquia e como ela funciona. Abrir uma franquia tem sido comum para pessoas que querem empreender ou ampliar o seu negócio. De forma geral, a franquia é uma estratégia utilizada em administração que tem, como propósito, um sistema de venda de licença na qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso da sua marca, patente, produtos ou serviços. Ouça a conversa completa!