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CBN Inovação e Empreendedorismo

Empreendedorismo com lascas de coco vira sensação no mercado do ES

O comentarista Léo Carraretto conversa com o CEO da QualiFit, Bruno Vasquez Lopes de Melo

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 18:10

Publicado em 

14 ago 2023 às 18:10
Bruno Vasquez Lopes de Melo, CEO da QualiFit, e o âncora do CBN Cotidiano, Mário Bonella
Bruno Vasquez Lopes de Melo, CEO da QualiFit, e o âncora do CBN Cotidiano, Mário Bonella Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o assunto em destaque é a iniciativa do empresário Bruno Vasquez Lopes de Melo, que tem ganhado o público e virou destaque no mercado do Espírito Santo - com direito a público consumidor até de fora do Estado. Aos 23 anos, o empreendedor decidiu investir em lascas de coco para a sua alimentação saudável e, com o passar do anos, profissionalizou o negócio, expandiu o público-alvo e seu negócio virou sensação. O empreendedorismo conta com o apoio do pai e da mãe, incentivadores e participantes ativos da iniciativa. O comentarista Leo Carraretto explica como se dá a importância de um modelo de negócios nesse modelo. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 14-08-23

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