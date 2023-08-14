Empreendedorismo com lascas de coco vira sensação no mercado do ES

Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o assunto em destaque é a iniciativa do empresário Bruno Vasquez Lopes de Melo, que tem ganhado o público e virou destaque no mercado do Espírito Santo - com direito a público consumidor até de fora do Estado. Aos 23 anos, o empreendedor decidiu investir em lascas de coco para a sua alimentação saudável e, com o passar do anos, profissionalizou o negócio, expandiu o público-alvo e seu negócio virou sensação. O empreendedorismo conta com o apoio do pai e da mãe, incentivadores e participantes ativos da iniciativa. O comentarista Leo Carraretto explica como se dá a importância de um modelo de negócios nesse modelo. Ouça a conversa completa!