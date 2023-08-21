Do ES: conheça a empresa que desenvolveu o primeiro creme de café do Brasil

Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o comentarista Léo Carraretto conversa com a fundadora da Café Caramello, Cristina Pascoli. Trata-se da empresa, cuja sede fica na Serra, na Grande Vitória, que produziu o primeiro creme de café do Brasil e que, hoje, já tem duzentas microfranquias de distribuição em 21 estados e sete franquias de fábrica. Agora, inclusive, a empresa buscar se internacionalizar para destinos mundiais. No ramo de alimentos e bebidas, a marca quebrou no auge da crise sanitária da covid, mas deu a volta por cima. Ouça a conversa completa!