Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Inovação e Empreendedorismo

Do ES: conheça a empresa que desenvolveu o primeiro creme de café do Brasil

O comentarista Léo Carraretto conversa com a fundadora da Café Caramelo, Cristina Pascoli

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 18:08

Publicado em 

21 ago 2023 às 18:08
O comentarista Léo Carraretto, a empresária Cristina Pascoli e âncora do CBN Cotidiano, Mário Bonella
O comentarista Léo Carraretto, a empresária Cristina Pascoli e âncora do CBN Cotidiano, Mário Bonella Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o comentarista Léo Carraretto conversa com a fundadora da Café Caramello, Cristina Pascoli. Trata-se da empresa, cuja sede fica na Serra, na Grande Vitória, que produziu o primeiro creme de café do Brasil e que, hoje, já tem duzentas microfranquias de distribuição em 21 estados e sete franquias de fábrica. Agora, inclusive, a empresa buscar se internacionalizar para destinos mundiais. No ramo de alimentos e bebidas, a marca quebrou no auge da crise sanitária da covid, mas deu a volta por cima. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 21-08-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados