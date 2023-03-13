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CBN Inovação e Empreendedorismo

Direto do Texas: as principais tendências de tecnologia e inovação para 2023

Ouça a conversa completa com o comentarista Léo Carrareto!

Publicado em 13 de Março de 2023 às 17:43

Publicado em 

13 mar 2023 às 17:43
Léo Carrareto está em Austin, no Texas, participando do Festival South by Southwes (SXSW)
Léo Carrareto está em Austin, no Texas, participando do Festival South by Southwes (SXSW) Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, diretamente de Austin, no Texas, nos Estados Unidos, Léo Carrareto trás todas as informações e os destaques que estão sendo abordados no Festival South by Southwes (SXSW), um dos maiores eventos de inovação do mundo. O evento é parada obrigatória para muitos profissionais e empresas em busca de tendências nas áreas de inovação, tecnologia, cinema e música. Este ano, os holofotes seguem principalmente temas como Inteligência Artificial, ChatGPT, mudanças climáticas, representatividade no universo gamer e muito mais. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 13-03-23

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