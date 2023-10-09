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CBN Inovação e Empreendedorismo

Como a inovação pode ser aplicada em empresas de serviços funerários

Ouça as análises do comentarista Léo Carraretto

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 18:02

Publicado em 

09 out 2023 às 18:02
Velório
Velório Crédito: Pexels
Nesta edição de CBN Inovação e Empreendedorismo, o comentarista Léo Carraretto reflete como a inovação e as novas tecnologias podem auxiliar serviços funerários a se destacarem. De cerimônias de despedida transmitidas ao vivo a eventos personalizados, são várias as ferramentas que permitem amenizar a dor e oferecer mais acolhimento a quem passa por um momento tão sensível quanto o de luto.
Para esta conversa, o convidado é o Christian Marcos Pereira, diretor de estratégia do Grupo Primícias, uma rede capixaba especializada em serviços de assistência a funerais. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 09-10-23

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