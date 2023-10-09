Como a inovação pode ser aplicada em empresas de serviços funerários

Nesta edição de CBN Inovação e Empreendedorismo, o comentarista Léo Carraretto reflete como a inovação e as novas tecnologias podem auxiliar serviços funerários a se destacarem. De cerimônias de despedida transmitidas ao vivo a eventos personalizados, são várias as ferramentas que permitem amenizar a dor e oferecer mais acolhimento a quem passa por um momento tão sensível quanto o de luto.