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CBN Inovação e Empreendedorismo

A inovação por trás do Threads, nova rede sensação na Internet

Quem explica é o comentarista Léo Carrareto

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 17:52

Publicado em 

10 jul 2023 às 17:52
Threads
Threads Crédito: Reprodução
O Threads é um produto do Instagram, que é controlado pela Meta, empresa de Mark Zuckerberg. O empresário é cofundador do Facebook e tem fortuna avaliada em US$ 104 bilhões (cerca de R$ 500 bilhões), segundo dados de 6 de julho da Forbes. Zuckerberg, que também é dono do WhatsApp e da empresa de realidade virtual Oculus, foi o primeiro usuário do Threads. Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o comentarista Léo Carraretto traz detalhes da inovação por trás da nova plataforma. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Empreendedorismo - 10-07-23

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