A inovação por trás do Threads, nova rede sensação na Internet

O Threads é um produto do Instagram, que é controlado pela Meta, empresa de Mark Zuckerberg. O empresário é cofundador do Facebook e tem fortuna avaliada em US$ 104 bilhões (cerca de R$ 500 bilhões), segundo dados de 6 de julho da Forbes. Zuckerberg, que também é dono do WhatsApp e da empresa de realidade virtual Oculus, foi o primeiro usuário do Threads. Nesta edição do CBN Inovação e Empreendedorismo, o comentarista Léo Carraretto traz detalhes da inovação por trás da nova plataforma. Ouça a conversa completa!