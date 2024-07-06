Você sabe onde fica Povoação? A gente te conta o que fazer por lá!

19/03/2020 - ES - Linhares - Especial Lagoas - Lagoa Casuarina - Povoação Crédito: Heber Thomaz

Povoação é um distrito situada no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, criado em 2009 após desmembramento do Distrito de Regência. O distrito possui pouco mais de 3 mil habitantes, onde situa-se a Vila de Povoação. O que fazer por lá? Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte.

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Finalmente conheci a Vila de Povoação em Linhares, que em 2009 foi desmembrada de Regência e além de fortes ondas para a prática de surf tem cultivo de Tilápias, Fazenda de Cacau e muita cultura com a Folia de Reis.

Para chegar, saí de barco do Porto de Regência, numa viagem pelo Rio Doce que levou cerca de 50 minutos. Também é possível ir por estrada de terra passando por Linhares, mas recomendo essa experiência de navegar pelo Rio Doce e ter um contato tão significativo com a natureza.

Conheci um novo passeio turístico e que é muito significativo: o projeto “Tilápia, Cultivando para Pescar” comandado por 15 mulheres de pescadores de Povoação. Após a tragédia da lama elas se uniram e começaram a cultivar tilápias para o sustento. E desse projeto surgiu outro: o turismo de experiência, que foi o que eu fiz. Conheci a produção de tilápias, todo o processo no no projeto com vista para o Rio Doce. Fica atrás da Associação de Pescadores de Povoação.

Mais tarde, na Barraca da Márcia na pracinha de Povoação, provei quitutes com essa tilápia produzida no projeto, e estava tudo delicioso demais!

Outro passeio bacana que fiz foi a visita à Fazenda São Luiz, onde vivencei a cultura do cacau desde a plantação nos viveiros de mudas até à mesa, com pratos que levam o cacau (como a farofa de nibs de cacau, deliciosa). Provei o fruto do pé, conheci todo o processo do chocolate antes de chegar nas indústrias e descobri que do cacau absolutamente nada se joga fora. Essa fazenda inclusive foi procurada pela produção da Rede Globo para a gravação da novela Renascer semana passada, e também possui uma casa toda tematizada do cacau, disponível para aluguel no Airbnb. Para quem quiser entrar em contato o perfil deles no Instagram é @fazendasaoluiz.cacau.

Assisti também na pracinha de Povoação, na Igreja de São Benedito, uma apresentação colorida e linda de Folia de Reis. Eles encenaram a visita dos três Reis Magos ao menino Jesus com muita música e dança, com integrantes desde idosos a crianças. É possível agendar uma apresentação para pequenos grupos através do telefone (27) 99881-3593.