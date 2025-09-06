Viva Vitória! Um passeio pela Ilha do Mel!

Um passeio por Vitória, a aniversariante da semana

A capital do Espírito Santo está completando 474 anos! Vitória é rica em belezas, em cultura, e nada melhor que um roteiro pela Ilha do Mel para celebrar a aniversariante da semana.

Começando pelo Centro de Vitória, o Palácio Anchieta é um passeio que não pode ficar de fora do roteiro: patrimônio cultural com mais de quatro séculos de história, é uma das mais antigas sedes de governo do Brasil. Foi a primeira escola de catequese do estado e onde ficava a Igreja de São Tiago, cujas ruínas existem até hoje. Lá também fica a lápide original do Padre José de Anchieta, além de achados arqueológicos, objetos históricos e obras de arte. A visita pode ser realizada de terça-feira a domingo entre 09h e 16h e a visita à sala do governador é liberada somente aos finais de semana.

Ainda no Centro de Vitória, o Parque Moscoso é o nosso jardim botânico: possui alamedas arborizadas com árvores típicas da Mata Atlântica, lagos e pontes rústicas para fotos. Abre de terça a domingo entre 05h e 22h.

A próxima parada é a nossa Ilha das Caieiras, um dos principais polos gastronômicos da capital: com bares e restaurantes especializados em frutos do mar e moqueca capixaba, possui o pôr do sol mais lindo de Vitória. Por ali também é possível passear de barco com um dos barqueiros do cais, que podem inclusive levar o turista até o Manguezal de Vitória, o maior manguezal da América Latina.

Perto da Ilha das Caieiras está o Parque da Fonte Grande, um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegidos por lei em área urbana do país. Dos mirantes do parque é possível avistar Cariacica, Vila Velha e Serra, além de claro as belezas de Vitória como a Pedra dos Dois Olhos. Rico em espécies da fauna e flora possui ainda trilhas ecológicas e a Pedra da Batata.

O galpão das Paneleiras de Goiabeiras é outro cantinho obrigatório para visitação em Vitória: ali são fabricadas as panelas de barro, um dos maiores ícones culturais do Espírito Santo. Não só podemos comprar as icônicas panelas de barro, mas também acompanhar todo o processo de produção, desde a moldura do barro pelas paneleiras até a queima com o tanino, cuja origem é a casca do mangue-vermelho e confere a cor preta e a durabilidade às panelas. Abre de segunda a sábado das 08h às 18h e domingo das 09h às 15h.