Vitória 471 anos: (Re) descobrindo a capital capixaba em um roteiro de puro lazer

Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo Crédito: Getty Images

A cidade onde dá pra fazer de tudo um pouco! Nesta edição do "Guia Capixaba", Giovana Duarte, em recordação a semana que será de 471 do aniversário de Vitória, nos leva a um passeio por lugares e cantinhos da nossa Capital que podem ser uma ótima opção de turismo e lazer num fim de semana. Entre os destaques trazidos pela comentarista estão desde áreas verdes e naturais (Parque Botânico Vale, praia de Camburi, Pedra da Cebola, Projeto Tamar, Parque da Fonte Grande), uma tour no Morro Jesus de Nazareth e opções culturais e históricas, como uma visita ao Palácio Anchieta, o Museu de Artes do Espírito Santo, um passeio pelos monumentos do Centro Histórico e, em breve, a antiga sede do Clube Saldanha da Gama que será a Casa do Turismo Capixaba. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 03-09-22

- Parque Botânico: de terça a domingo de 08h as 17h, com trilhas e área para piquenique. O parque conta também com o Vagão do Conhecimento, biblioteca com capacidade para 3.500 exemplares, montada em um vagão de trem, e com acervo de audiolivros, voltado para deficientes visuais. O único orquidário da Grande Vitória aberto à comunidade também está instalado neste parque. O espaço conta hoje com mais de 350 mudas divididas em 113 espécies.

- Praia de Camburi: Localizada ao Norte da cidade, Camburi é a única praia da capital que fica na área continental. Com seus seis quilômetros de extensão, é completamente urbanizada e arborizada. Toda a orla tem boa iluminação e, no inicio, há um monumento à Iemanjá. Já o mar de Camburi, considerado um dos melhores lugares para velejar no Brasil, é excelente para praticar windsurf, kitesurf e passear de veleiro. Também possui uma Academia Popular da Pessoa Idosa, e aos domingos e feriados, das 7 às 13 horas, dois trechos da avenida Dante Michelini ficam interditados para os carros possibilitando aos moradores e turistas maior espaço para convivência e lazer.

- Pedra da Cebola: O Parque Pedra da Cebola possui exemplares de Mata de Restinga e de Mata Atlântica e vegetação rupestre nativa do local, que abrigam pequenos répteis e aves. Com área superior a 100.000 m², o parque também conta com jardim oriental e um mirante, com vista para a parte do Maciço Central, o Porto de Tubarão e o Morro do Mestre Álvaro, localizado na Serra. O nome do parque deriva de uma grande pedra esculpida pela natureza que repousa sobre outra rocha. Devido a seu comportamento geológico, a pedra se "descama" de maneira similar às palhas de uma cebola. O Parque Pedra da Cebola tem parquinhos, lagos e um campo de futebol, além de um Centro de Educação Ambiental (CEA)

- Projeto Tamar: De quarta a domingo e feriados, das 10 às 17 horas. O valor da entrada fica em R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia entrada para idosos 60+, estudantes, professores, crianças a partir de 06 anos, ID Jovem, doadores com comprovação e pessoas com deficiência e seu acompanhante). Crianças até 05 anos e moradores de Jesus de Nazareth com comprovante de residência tem gratuidade na entrada. Eles também oferecem a Entrada Família: R$ 60 para 2 adultos e 2 crianças. Aceitam pagamento apenas em dinheiro e cartão de débito

- Tour no Morro Jesus de Nazareth: quem recebe os turistas é a Art’s Tour, loja de artesanato produzido por moradores da região que também movimenta a economia criativa do espaço. O tour dura cerca de duas horas, e o guia Fernando Martins é quem acompanha os visitantes pelos locais. Tem restaurante tradicional com moqueca capixaba.

- Parque da Fonte Grande: O Parque Estadual da Fonte Grande está localizado no "coração" do Maciço Central de Vitória e é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por Lei em área urbana do país. De terça a domingo, inclusive feriados, das 8 às 17h30.

- Ilha das Caieiras: a Ilha das Caieiras é uma das comunidades mais tradicionais e antigas de Vitória. Localizada em São Pedro, o lugar é famoso pela pesca, gastronomia e cultura. A Ilha teve início na década de 1920 com a implantação da fábrica de cal, Boa Esperança, de um português. Dessa forma, o nome da Ilha das Caieiras é atribuído, por muitos moradores a essa antiga fábrica de cal. Todos os restaurantes possuem um cardápio bem atraente, regado da culinária capixaba. Com moquecas, torta capixaba, mariscada e os mais variados frutos do mar, sempre acompanhados de um pirão, uma farofa ou uma moqueca de banana da terra

- Visita ao Palácio Anchieta: O passeio é acompanhado por historiadores e artistas que contam toda parte histórica do Palácio aos visitantes, que podem conhecer todos os espaços do prédio, como as ruínas da antiga Igreja de São Tiago, o salão inglês, a biblioteca, entre muitos outros. A visita pode ser realizada de terça-feira a domingo. Nos dias de semana, a visita acontece de 9h às 17h. No sábado e domingo, a visita é realizada de 9h às 16h. Se a visita for em grupo, é necessário agendamento.