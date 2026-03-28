Vilas de Páscoa: onde visitar pelo Espírito Santo!

Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024 Crédito: Leonardo Duarte/PMV

A Páscoa está chegando e várias cidades do estado montaram suas vilas temáticas. Nesta edição do Guia Capixaba na CBN, a comentarista Giovana Duarte traz um guia para você e sua família! Confira:



VITÓRIA

- No bairro São Pedro (Orla de São Pedro), Parque Moscoso e Praças dos Desejos foi montada uma Vila de Páscoa com atrações como o Labirinto do Coelho, uma experiência sensorial com diversos aramados em LED. A Praça dos Desejos ainda conta com o espaço Santo Sepulcro, que resgata o significado religioso da Páscoa, além da Mega Toca dos Coelhos

- Em Jardim Camburi a Praça Nilze Mendes conta o Ovo de Páscoa gigante, com altura aproximada entre 3,50m e 4 metros

Todas as atrações são gratuitas diariamente, a partir de 18h

SERRA

No Parque da Cidade a Vila de Páscoa conta com um Ovo de Páscoa gigante (10 metros de altura), carrossel, trenzinho e a Casa dos Coelhos, além de barracas com chocolates artesanais e produtos temáticos. Entrada gratuita até o dia 12 de abril, a partir de 18h

CARIACICA

No Parque da Biquinha em Jardim América além da Casa do Coelho o espaço conta com brinquedos e espaços instagramáveis para fotos. Entrada gratuita, a partir de 19h

DOMINGOS MARTINS

A Vila de Páscoa mais famosa do estado conta com a Casa do Coelho, árvore com Ovos de Páscoa e cenários especiais para fotos. A entrada é gratuita e segue até dia 12 de abril, de 10h às 22h