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Guia Capixaba

Vilas de Páscoa: onde visitar pelo Espírito Santo!

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 28 de Março de 2026 às 10:50

Publicado em 

28 mar 2026 às 10:50
Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024
Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024 Crédito: Leonardo Duarte/PMV
A Páscoa está chegando e várias cidades do estado montaram suas vilas temáticas. Nesta edição do Guia Capixaba na CBN, a comentarista Giovana Duarte traz um guia para você e sua família! Confira:
VITÓRIA
- No bairro São Pedro (Orla de São Pedro), Parque Moscoso e Praças dos Desejos foi montada uma Vila de Páscoa com atrações como o Labirinto do Coelho, uma experiência sensorial com diversos aramados em LED. A Praça dos Desejos ainda conta com o espaço Santo Sepulcro, que resgata o significado religioso da Páscoa, além da Mega Toca dos Coelhos
- Em Jardim Camburi a Praça Nilze Mendes conta o Ovo de Páscoa gigante, com altura aproximada entre 3,50m e 4 metros
Todas as atrações são gratuitas diariamente, a partir de 18h
SERRA
No Parque da Cidade a Vila de Páscoa conta com um Ovo de Páscoa gigante (10 metros de altura), carrossel, trenzinho e a Casa dos Coelhos, além de barracas com chocolates artesanais e produtos temáticos. Entrada gratuita até o dia 12 de abril, a partir de 18h
CARIACICA
No Parque da Biquinha em Jardim América além da Casa do Coelho o espaço conta com brinquedos e espaços instagramáveis para fotos. Entrada gratuita, a partir de 19h
DOMINGOS MARTINS
A Vila de Páscoa mais famosa do estado conta com a Casa do Coelho, árvore com Ovos de Páscoa e cenários especiais para fotos. A entrada é gratuita e segue até dia 12 de abril, de 10h às 22h
GUIA CAPIXABA - 28-03-26

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