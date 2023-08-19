Valorize a produção local: dicas de lugares para adquirir artesanato capixaba

Artesanato capixaba Crédito: Divulgação ArteSanto

A iconografia de um lugar é um forte sensor de identidade, pertencimento e representação cultural do seu povo. Na Bahia, os turistas costumam levar berimbau, camisetas com imagens do Olodum, artefatos indígenas. No Rio de Janeiro, os turistas levam lembranças com imagens do Pão de Açúcar, dos Arcos da Lapa ou do Cristo Redentor. E aqui no Espírito Santo temos lojas especiais que reúnem trabalhos de vários artesãos que trazem estampada a iconografia capixaba, além de casacas e obras de arte. Nesta edição do “Guia Capixaba”, com a comentarista Giovana Duarte, confira cinco dicas na Grande Vitória onde você pode adquirir para sua casa ou para presentear.

Your browser does not support the audio element. CBN Guia Capixaba - 19-08-23

AS DICAS DE GIOVANA:

01 – Loja ACARTE no Aeroporto de Vitória: Pioneira em apresentar o trabalho de artesãos capixabas para o mundo, a ACARTE tem mais de 30 anos e está localizada antes do portão de embarque do Aeroporto de Vitória. São mais de 10 artesãos com obras diversas, desde pratos pintados à mão com as imagens do Convento da Penha a copos, camisas, chaveiros, imãs de geladeira. Abre de segunda a sexta de 06h às 22h e sábado/domingo de 06h às 20h. Perfil no Instagram: @loja_acarte

02 – Loja Artesanato Capixaba no Hortomercado: Reunindo mais de 100 expositores e com produtos que variam desde casacas a brincos artesanais, é uma das lojas com mais variedade de produtos com a iconografia capixaba. Tem desde cama/mesa/banho a kits culturais com panelinha de barro e ingredientes da moqueca capixaba. Abre de segunda sexta de 10h às 18h e sábado de 10h às 16h. Perfil no Instagram: @artesanatocapixabahorto

03 – Artesanato da Terra em Vitória, Vila Velha e Serra

Nos Shoppings Masterplace, Vila Velha, Boulevard e Mestre Álvaro os espaços colaborativos do Artesanato da Terra são uma deliciosa caixinha de surpresas, com artesanato capixaba, produtos do agroturismo, brinquedos e objetos de decoração. Perfil no Instagram com os horários em cada shopping: @artesanatodaterraes

04 – C410 (Caio) Personalização na Praia do Canto, em Vitória

O que começou como uma papelaria afetiva e personalizada se transformou numa das lojas mais fofas com produtos trazendo a iconografia capixaba: a Caio Personalização, no subsolo da Padaria Monte Líbano, oferece canecas, quadros, chaveiros, planners e agendas com imagens do Penedo, Convento da Penha, Pedra da Cebola, o Frade e a Freira e outras paisagens do nosso estado. Abre de segunda a sexta das 13h às 19h e sábado de 09h às 13h. Perfil no Instagram: @c410personalizacao

05 – Casa Duett (Loja On Line)