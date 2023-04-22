Vai um cafezinho aí? Conheça cinco cafeterias charmosas no ES

E quem não gosta de tomar um café de qualidade em um lugar aconchegante não é mesmo? Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte vai dar dicas de cinco cafeterias super charmosas espalhadas pelo Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
GUIA CAPIXABA - 22-04-23
ROTEIRO DA GIOVANA:
1) VITÓRIA
- No Centro de Vitória tem o 'A Oca - Restaurante, Bar & Ateliê', uma cafeteria além de restaurante, ateliê de artes. É um casarão da década de 40 que possui uma cafeteria em meio a muitas plantas com vista para a Escadaria do Rosário. A cafeteria abre de quarta a domingo. No cardápio, opções veganas e cafés do Caparaó Capixaba. @_aoca
2) VILA VELHA
- Na Glória, em Vila Velha, tem a 'Café com Marias' é um quintal agradável com muros pintados com paisagens, balanços, redes, uma frondosa árvore. Abre de quarta a domingo. No cardápio, mesas postas com croissants, cafés filtrados e bolos especiais. @cafecommarias
3) SERRA
- Em Colina de Laranjeiras, na Serra, a Josiane Menezes Ateliê e Café surpreende pelo capricho do cardápio e o ambiente, sempre decorado com flores, e pelas fatias de bolos especiais preparados pela confeiteira Josiane Menezes. Destaque no cardápio para o cold brew de laranja, um dos melhores que já tomei. Abre de quinta a domingo. bio.site/josianemenezesconfeitaria
4) DORES DO RIO PRETO
- Em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, no Caparaó, a Flor de Café Cafeteria é uma das mais charmosas do Espírito Santo: a vista para as montanhas e cachoeiras é incrível, a lareira é uma preciosidade e as cadeiras forradas com pelúcia são um convite a um café bem quintinho do Caparaó Capixaba. Destaque para o café gelado na HarioV60 com rodelas de laranja. Abre de sexta a domingo. @flordecafepousada
5) SANTA TERESA
- O Café Zanoni, na Rua do Lazer em Santa Teresa, é um pequeno museu com eletrodomésticos antigos, quadros e um cardápio com doces especiais como o famoso Quindim, carro chefe da casa. Abre de quarta a domingo. @cafezanoni