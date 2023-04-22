Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Guia Capixaba

Vai um cafezinho aí? Conheça cinco cafeterias charmosas no ES

Lugares especiais com menus mais que especais que dão água na boca

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 10:49

Publicado em 

22 abr 2023 às 10:49
Café, cafeteria, xícara
Café, cafeteria, xícara Crédito: Max por Pixabay
E quem não gosta de tomar um café de qualidade em um lugar aconchegante não é mesmo? Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte vai dar dicas de cinco cafeterias super charmosas espalhadas pelo Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
GUIA CAPIXABA - 22-04-23
ROTEIRO DA GIOVANA:
1) VITÓRIA
  • No Centro de Vitória tem o 'A Oca - Restaurante, Bar & Ateliê', uma cafeteria além de restaurante, ateliê de artes. É um casarão da década de 40 que possui uma cafeteria em meio a muitas plantas com vista para a Escadaria do Rosário. A cafeteria abre de quarta a domingo. No cardápio, opções veganas e cafés do Caparaó Capixaba. @_aoca
2) VILA VELHA
  • Na Glória, em Vila Velha, tem a 'Café com Marias' é um quintal agradável com muros pintados com paisagens, balanços, redes, uma frondosa árvore. Abre de quarta a domingo. No cardápio, mesas postas com croissants, cafés filtrados e bolos especiais. @cafecommarias
3) SERRA
  • Em Colina de Laranjeiras, na Serra, a Josiane Menezes Ateliê e Café surpreende pelo capricho do cardápio e o ambiente, sempre decorado com flores, e pelas fatias de bolos especiais preparados pela confeiteira Josiane Menezes. Destaque no cardápio para o cold brew de laranja, um dos melhores que já tomei. Abre de quinta a domingo. bio.site/josianemenezesconfeitaria
4) DORES DO RIO PRETO
  • Em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, no Caparaó, a Flor de Café Cafeteria é uma das mais charmosas do Espírito Santo: a vista para as montanhas e cachoeiras é incrível, a lareira é uma preciosidade e as cadeiras forradas com pelúcia são um convite a um café bem quintinho do Caparaó Capixaba. Destaque para o café gelado na HarioV60 com rodelas de laranja. Abre de sexta a domingo. @flordecafepousada
5) SANTA TERESA
  • O Café Zanoni, na Rua do Lazer em Santa Teresa, é um pequeno museu com eletrodomésticos antigos, quadros e um cardápio com doces especiais como o famoso Quindim, carro chefe da casa. Abre de quarta a domingo. @cafezanoni

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novidades foram apresentadas durante evento de lançamento dos planos da estratégia de inteligência na sede da BYD, na China.
God’s Eye: BYD confirma chegada de sistema de direção inteligente ao Brasil em 2027
Imagem de destaque
Bolsa primordial: 6 curiosidades sobre a “pelanquinha” na barriga dos gatos 
Imagem de destaque
4 simpatias para atrair um amor no mês dos namorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados