Vai receber visita? Saiba por onde passear em Vila Velha

Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

Nesta série especial de passeios para levar a visita que chegou à nossa casa, a comentarista Giovana Duarte faz neste sábado (12) um tour pela cidade de Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - 12-04-25

1. Café da manhã no @colherdepaupraiadacosta: o ambiente é lindíssimo e o brunch individual sai a partir de R$ 59 por pessoa

2. Passeio nas Ilhas com @equipejamaica_oficial: entre 08h30 e 17h sempre tem embarcações indo e voltando das Ilhas, a partir de R$ 25 por pessoa. O embarque é na altura da colônia dos pescadores em Itapuã, sendo também uma oportunidade para o turista conhecer a orla. As Ilhas Itatiaia, em Vila Velha, no Espírito Santo, ficam fechadas para visitação entre 15 de abril e 15 de outubro. O fechamento acontece para proteger o ciclo reprodutivo de aves marinhas ameaçadas de extinção.

Motivos do fechamento

Respeitar a Resolução Consema Nº 011/2005

Garantir um ambiente tranquilo para a reprodução das aves

Preservar a biodiversidade local

3. Almoço no @mandacarugastrobar: comida saborosa com preço justo e perto dos próximos passeios da tarde

4. Visita à @ihgvv_oficial (Casa da Memória): museu importante para o turista conhecer a história do nosso estado

5. Visita ao @conventodapenha: cartão postal oficial do Espírito Santo, com uma vista belíssima para Vitória e Vila Velha. É preciso se atentar ao horário limite de entrada, às 16h30. A permanência no Convento da Penha é até 18h.

Trenzinho das Alegrias. Sábados, domingos e feriados 8h às 17h. Valor: R$20,00 (subida e descida) ou R$10,00 (subida ou descida).

Vans de transporte:

Segunda a sábado

6h às 17h

Domingo

4h30 às 17h

Valor: R$7,00 (subida e descida) ou R$5,00 (subida ou descida)

6. Momento barzinho no @capixabarprainha: a pedida é o famoso petisco Kieber (R$ 69 - 20 und) e as mesas atrás da centenária Igreja do Rosário, na pracinha

7. Fim de noite no @santinospub: música boa e bons drinks

8. Brunch de domingo @nacasaflo: a cafeteria, em estilo vintage, oferece um brunch muito saboroso a partir de R$ 49

9. Ida até a Barra do Jucu para conhecer a Vila e seus pontos turísticos (Praia da Concha, Praça do Castelo da Barra, Igreja Nossa Senhora da Glória, Ponte da Madalena, Memorial do Congo)

10. Almoço na @tabernadamadalena_ com vista para o Rio Jucu: moquecas entre R$ 168 e R$ 375

11. De sobremesa, o famoso Chup-Chup Reis. Fica na Rua do Posto de Saúde, no Armazém Reis, e sai a partir de R$ 6

12. Farol de Santa Luzia no final da Praia da Costa: além do visual lindo, é um bom momento para fortalecer o artesanato capixaba e levar pra casa uma lembrança do Espirito Santo, pois lá tem uma loja do @artesanatodaterraes