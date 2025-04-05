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Guia Capixaba

Vai receber visita? Confira dicas do que fazer na Serra!

Acompanhe com a comentarista Giovana Duarte

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 10:21

Publicado em 

05 abr 2025 às 10:21
Praia de Manguinhos, Serra
Praia de Manguinhos, Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz dicas para quem vai receber visitas no Espírito Santo. Neste episódio, conheça lugares especiais na Serra. Ouça a conversa completa!
GUIA CAPIXABA - 8.50s - 05-04-25.mp3

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