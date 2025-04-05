Vai receber visita? Confira dicas do que fazer na Serra!

Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz dicas para quem vai receber visitas no Espírito Santo. Neste episódio, conheça lugares especiais na Serra. Ouça a conversa completa!
GUIA CAPIXABA - 8.50s - 05-04-25.mp3
Publicado em 05 de Abril de 2025 às 10:21
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta