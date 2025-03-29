Vai receber visita? Confira dicas do que fazer em Vitória!

Praia de Camburi Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória

O roteiro da nossa comentarista Giovana Duarte para quem vai receber visitas e quer leva-los para um tour pela cidade de Vitória. Ouça as dicas!!

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - 29-03-25

Se hoje eu tivesse apenas o sábado e o domingo para mostrar Vitória para uma visita de fora, essas seriam minhas escolhas:

1. City Tour com o @capixabaturismoreceptivo: com um roteiro que vai de Vitória a Vila Velha, passando pelos principais pontos turísticos, é um passeio completo e com guia de turismo certificado. Sai a R$ 95 por pessoa

2. Loja de Artesanato Capixaba no Hortomercado: já que o ônibus do City Tour para nos restaurantes do @hortomercado para almoço, é um bom momento para fortalecer o artesanato capixaba e levar pra casa uma lembrança do Espírito Santo

3. Passeio na Praia de Camburi: o fim de tarde na Praia de Camburi é um bonito cartão postal da nossa capital

4. Momento barzinho no @cantodapenha: com variedade de drinks e petiscos deliciosos, escolhi o Canto da Penha por ter um ótimo atendimento, deixando assim uma boa impressão para quem é de fora

5. Fim de noite no @pub.426: sempre tem música boa, além de chopp gelado

6. Café da Manhã na praia, no @mangalocafebar: indico o Toast Egg Turbo (R$ 47) + Café Especial na HarioV60 (R$ 16)

7. Visita ao Projeto Tamar: importante para conscientização ambiental dos nossos turistas, além do bonito visual para a baía de Vitória. Entrada: R$ 36

8. Almoço na Ilha das Caieiras: escolhi a @moquecariateresaoilha pq gosto do atendimento e das moquecas, que variam entre R$ 150 a R$ 300

9. Chocolates do @bombomcaieiras: já que a fama do capixaba é colocar banana em tudo, nada melhor que levar pra casa os nossos famosos chocolates com banana