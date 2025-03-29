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Guia Capixaba

Vai receber visita? Confira dicas do que fazer em Vitória!

Ouça detalhes na participação da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 29 de Março de 2025 às 11:19

Publicado em 

29 mar 2025 às 11:19
Praia de Camburi
Praia de Camburi Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória
O roteiro da nossa comentarista Giovana Duarte para quem vai receber visitas e quer leva-los para um tour pela cidade de Vitória. Ouça as dicas!! 
GUIA CAPIXABA - 29-03-25
Se hoje eu tivesse apenas o sábado e o domingo para mostrar Vitória para uma visita de fora, essas seriam minhas escolhas:
1. City Tour com o @capixabaturismoreceptivo: com um roteiro que vai de Vitória a Vila Velha, passando pelos principais pontos turísticos, é um passeio completo e com guia de turismo certificado. Sai a R$ 95 por pessoa
2. Loja de Artesanato Capixaba no Hortomercado: já que o ônibus do City Tour para nos restaurantes do @hortomercado para almoço, é um bom momento para fortalecer o artesanato capixaba e levar pra casa uma lembrança do Espírito Santo
3. Passeio na Praia de Camburi: o fim de tarde na Praia de Camburi é um bonito cartão postal da nossa capital
4. Momento barzinho no @cantodapenha: com variedade de drinks e petiscos deliciosos, escolhi o Canto da Penha por ter um ótimo atendimento, deixando assim uma boa impressão para quem é de fora
5. Fim de noite no @pub.426: sempre tem música boa, além de chopp gelado
6. Café da Manhã na praia, no @mangalocafebar: indico o Toast Egg Turbo (R$ 47) + Café Especial na HarioV60 (R$ 16)
7. Visita ao Projeto Tamar: importante para conscientização ambiental dos nossos turistas, além do bonito visual para a baía de Vitória. Entrada: R$ 36
8. Almoço na Ilha das Caieiras: escolhi a @moquecariateresaoilha pq gosto do atendimento e das moquecas, que variam entre R$ 150 a R$ 300
9. Chocolates do @bombomcaieiras: já que a fama do capixaba é colocar banana em tudo, nada melhor que levar pra casa os nossos famosos chocolates com banana
10. Passeio curto de barco na Ilha das Caieiras: os pescadores da ilha costumam levar os turistas para uma volta rápida, com valores entre R$ 20 a R$ 50 (dependendo do tempo do passeio)

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