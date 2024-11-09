Um tour gastronômico com as comidas diferentes de várias cidades capixabas

Festa pomerana Pommer Broud Fest, em Laranja da Terra | maior brote do mundo Crédito: Prefeitura de Laranja da Terra/Divulgação

Certamente essa será a Parte I do quadro deste sábado (09), pois se tem um lugar que tem comida boa é nesse nosso Espírito Santo! E de norte a sul, temos pratos, petiscos e produtos gastronômicos que são considerados patrimônio imaterial do ES. Vamos então conhecê-los com a ajuda de nossa comentarista Giovana Duarte.

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REGIÃO NORTE

Linhares: em Linhares a chamada “Tripinha” é vendida em bares, supermercados, padarias e desde 2021 é considerada patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo. Se trata de uma massa que leva, além de trigo, açúcar, banha, leite e água. É frita em óleo bem quente e fica super crocante.

Montanha: a terra capixaba da carne de sol tem até um festival do seu prato típico mais famoso, que acontece todo mês de julho. A carne de sol de Montanha está presente em todos os estabelecimentos da cidade, de esfihas a pratos mais elaborados, e apesar de muitos confundirem com charque e carne seca, seu sabor é mais suave devido ao processo de cura mais brando, preservando a suculência da carne.

REGIÃO DAS TRÊS SANTAS

Santa Teresa: a capital da gastronomia italiana no ES oferece uma gama de pratos típicos, desde todo o tipo de massas, polenta, puína, queijos artesanais e compotas ao famoso quindim da Rua do Lazer. Um lugar onde podemos encontrar todos os produtos gastronômicos típicos de Santa Teresa é no 1º pavimento da Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini, que funciona diariamente de 08h às 17h e fica perto da Rodoviária.

Santa Maria de Jetibá: a cidade mais pomerana do Espírito Santo tem várias comidas típicas, como o Brote (pão pomerano feito de milho e tubérculos) que pode ser encontrado em padarias e também na Casa do Artesão. Outra iguaria típica é o Spitsbuben, também conhecido como “bolo ladrão”.

REGIÃO SERRANA

Domingos Martins: a gastronomia típica local, influenciada pelos alemães e italianos, oferece pratos com chucrute (conserva de repolho fermentado), eisbein (joelho de porco), kassler (lombo de porco defumado) e appfelstrudel (folhado de maçã).