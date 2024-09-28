Um roteiro repleto de dicas pelo ES para quem gosta de 'turistar'

O Mapa do Turismo 2024 do Espírito Santo Crédito: Setur/ES

Na última sexta (27), comemoramos o Dia Mundial do Turismo! Para celebrar a data, a comentarista Giovana Duarte traz dicas de roteiros de Norte a Sul do Espírito Santo para esta edição de “Guia Capixaba”. Do caparaó capixaba às praias de São Mateus, prepare-se para o passeio.

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Nesta sexta-feira, 27 de setembro, foi comemorado o Dia Mundial do Turismo! E o Espírito Santo também tem muito a comemorar: de acordo com o levantamento da Fecomércio-ES, em julho deste ano, as atividades turísticas no estado superaram o nível de 2023 pela primeira vez, com melhora significativa do desempenho no segundo semestre.

Muitos gostam de dizer que “o Espírito Santo não tem nada” em matéria de turismo. Por isso, hoje vamos sugerir um roteiro de norte a sul do estado, com alguns lugares que valem a pena conhecer e valem a pena o investimento no setor turístico.

São Mateus: além da famosa Praia de Guriri, São Mateus oferece mais dois lugares que valem a pena conhecer: Barra Nova e a Praia de Urussuquara. Ambas tem paisagens lindíssimas, opções de passeios (como o circuito do Rio Mariricu por barco) e preços muito bons. A média de hospedagem fica a R$ 280 a diária, e os restaurantes da região possuem cardápios atrativos, com média de R$ 150 um prato para 02 pessoas.

Conceição da Barra: Itaúnas já é um destino turístico consolidado pelo Festival de Forró, mas a cidade de Conceição da Barra também oferece praias inesquecíveis como o Riacho Doce, na divisa com a Bahia e considerada a 2ª praia deserta mais bonita do Brasil. As hospedagens ficam em Itaúnas, a cerca de 16km, com valores a partir de R$ 210 a diária.

Aracruz: com praias belíssimas como a Praia de Gramuté (que inclusive tem ofurô de corais) e Coqueiral de Aracruz, possui também museus como o Museu Histórico de Santa Cruz, parques naturais como o Parque Municipal de Aricanga e as aldeias indígenas, como a Aldeia Temática Guarani, uma imersão na cultura indígena.

Santa Teresa: a primeira cidade italiana do Brasil oferece uma gastronomia especial com restaurantes excelentes, turismo de aventura com a Rampa do Caravaggio, museu natural como o Instituto Nacional da Mata Atlântica (Mello Leitão), artesanato das nonas na Galeria Cultural Virgínia Gasparini e museu com a história da imigração no município, como a Casa Lambert.

Grande Vitória: das praias de Fundão aos circuitos rurais da Serra, passando pela Orla de Camburi em Vitória, pelo Convento da Penha em Vila Velha, pela Fazenda Parque Moxuara em Cariacica, pelo Parque Túnel da Alegria em Viana e pelas praias famosas de Guarapari, a Grande Vitória oferece um roteiro turístico completo. Tem museu, tem história, tem belezas naturais e também uma ótima gastronomia.

Região das Montanhas Capixabas - Domingos Martins, Venda Nova do Iimigrante, Afonso Cláudio: a região que dispensa apresentações possui belezas naturais encantadoras como a Pedra Azul e um riquíssimo circuito de agroturismo, que inclusive se consolidou como um modelo nacional na última edição da ABAV, a maior Feira de Turismo da América Latina.

Anchieta: com praias belíssimas como Iriri e Castelhanos e um museu importante e moderno como o Santuário Nacional José de Anchieta, o passeio de barco pelo Rio Benevente e o Circuito dos Imigrantes completam as opções de passeio na região, que ainda possui ótimos restaurantes especializados em frutos do mar.