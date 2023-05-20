Um roteiro por parques na Grande Vitória!

Parque da Cidade, na Serra Crédito: Jansen Lube

Nesta sexta-feira (19), o parque mais antigo de Vitória fez aniversário: o Parque Moscoso completou 111 anos de muitas memórias afetivas para os capixabas. Neste clima, nesta edição do “Guia Capixaba” confira cinco opções de parques na Grande Vitória para passear, apreciar a natureza e fugir um pouco da correria. Ouça a conversa com a comentarista Giovana Duarte!

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CONFIRA A LISTA:

01) Parque Moscoso, no Centro de Vitória:

Situado no centro da cidade e inaugurado em 1912, o Parque Moscoso é o mais antigo parque de Vitória. Possui um sinuoso lago com peixes e ilhas, cortado por pontes de concreto que imitam a textura de troncos. O parque também conta com uma academia população da pessoa idosa e sinal de internet livre do Vitória Online. São aproximadamente 24.000 m² de área, constituindo-se num ambiente de tranquilidade em meio à correria do centro da metrópole. Abre todos os dias das 06h às 22h.

2) Parque Pianista Manolo Cabral no Barro Vermelho, em Vitória (ou Chácara Paraíso):

Inaugurado em 2013, possui pistas de caminhada e módulo do Serviço de Orientação ao Exercício com aulas de alongamento e ginástica. Também conta com guaritas de segurança, vigilância patrimonial, bicicletários, banheiro público com acessibilidade, iluminação de LED, bancos, decks, estacionamento para nove veículos e playground, além de Pracão. Possui três acessos: pela Rua Chapot Presvot na Praia do Canto ou Ruas Guilherme Serrano e Nicoleti Madeira, no Barro Vermelho (ao lado da Petrobrás). Abre todos os dias das 06h às 22h.

3) Parque da Cidade, em Serra:

O Parque da Cidade possui 115.180 mil m2 e oferece projetos de educação ambiental, onde o visitante encontra o Bromeliário, o viveiro de plantas (ornamentais, da Mata Atlantica, carnívoras/insetívoras, bioativas e sensitivas), destinados à arborização do Parque. Também oferece duas quadras poliesportivas, quadra de tênis, campo de futebol society, ciclovia, pista de skate, playground. Está localizado entre a Av. Guarapari, Rua Anchieta e Rodovia Norte-Sul (na divisa entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso) e abre diariamente das 06h às 22h.

4) Parque da Biquinha em Jardim América, Cariacica:

O nome "Biquinha" faz referência a uma nascente que há na região, que deságua nas lagoas do local. Oferece mirante, playground, brinquedos acessíveis, lagoas, internet grátis, anfiteatro, ciclovia, academia, posto da Polícia Militar e Guarda Municipal, arquibancada, 40 espécies de árvores, viveiro de orquídeas, iluminação em LED, além do monumento "Memorial da Saudade", que homenageia as vítimas da Covid-19. Fica na rua Ottawa e abre diariamente das 06h às 22h.

5) Parque Morro da Manteigueira na Glória, em Vila Velha: