Um roteiro por parques na Grande Vitória!

Nesta sexta-feira (19), o parque mais antigo de Vitória fez aniversário: o Parque Moscoso completou 111 anos de muitas memórias afetivas para os capixabas. Neste clima, nesta edição do “Guia Capixaba” confira cinco opções de parques na Grande Vitória para passear, apreciar a natureza e fugir um pouco da correria. Ouça a conversa com a comentarista Giovana Duarte!
CBN - Guia Capixaba - 20-05-23.mp3
CONFIRA A LISTA:
01) Parque Moscoso, no Centro de Vitória:
Situado no centro da cidade e inaugurado em 1912, o Parque Moscoso é o mais antigo parque de Vitória. Possui um sinuoso lago com peixes e ilhas, cortado por pontes de concreto que imitam a textura de troncos. O parque também conta com uma academia população da pessoa idosa e sinal de internet livre do Vitória Online. São aproximadamente 24.000 m² de área, constituindo-se num ambiente de tranquilidade em meio à correria do centro da metrópole. Abre todos os dias das 06h às 22h.
2) Parque Pianista Manolo Cabral no Barro Vermelho, em Vitória (ou Chácara Paraíso):
Inaugurado em 2013, possui pistas de caminhada e módulo do Serviço de Orientação ao Exercício com aulas de alongamento e ginástica. Também conta com guaritas de segurança, vigilância patrimonial, bicicletários, banheiro público com acessibilidade, iluminação de LED, bancos, decks, estacionamento para nove veículos e playground, além de Pracão. Possui três acessos: pela Rua Chapot Presvot na Praia do Canto ou Ruas Guilherme Serrano e Nicoleti Madeira, no Barro Vermelho (ao lado da Petrobrás). Abre todos os dias das 06h às 22h.
3) Parque da Cidade, em Serra:
O Parque da Cidade possui 115.180 mil m2 e oferece projetos de educação ambiental, onde o visitante encontra o Bromeliário, o viveiro de plantas (ornamentais, da Mata Atlantica, carnívoras/insetívoras, bioativas e sensitivas), destinados à arborização do Parque. Também oferece duas quadras poliesportivas, quadra de tênis, campo de futebol society, ciclovia, pista de skate, playground. Está localizado entre a Av. Guarapari, Rua Anchieta e Rodovia Norte-Sul (na divisa entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso) e abre diariamente das 06h às 22h.
4) Parque da Biquinha em Jardim América, Cariacica:
O nome "Biquinha" faz referência a uma nascente que há na região, que deságua nas lagoas do local. Oferece mirante, playground, brinquedos acessíveis, lagoas, internet grátis, anfiteatro, ciclovia, academia, posto da Polícia Militar e Guarda Municipal, arquibancada, 40 espécies de árvores, viveiro de orquídeas, iluminação em LED, além do monumento "Memorial da Saudade", que homenageia as vítimas da Covid-19. Fica na rua Ottawa e abre diariamente das 06h às 22h.
5) Parque Morro da Manteigueira na Glória, em Vila Velha:
Com uma área de 168,30 hectares, a Unidade de Conservação Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira abriga fragmentos da Mata Atlântica e área de manguezal na foz do Rio Aribiri. Animais como os macacos Sagui podem ser observados bem de perto pelos visitantes. Conta com bebedouros, banheiros, sistema de trilhas, uma variada flora e fauna, mirantes naturais com vista para a baía de Vitória e para o mangue e trilhas ecológicas para os visitantes. Fica na Rua Mourisco na Glória e abre de terça a domingo, das 08h às 17h.