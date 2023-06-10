Um roteiro pelo ES para curtir no Dia dos Namorados

O assunto é namoro! Crédito: Pexels

Nesta edição do “Guia Capixaba”, a comentarista Giovana Duarte traz dicas de lugares para levar o love e comemorar o Dia dos Namorados nesta segunda-feira (12). Vamos as sugestões:

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1. Amor com Açúcar, em Vila Velha

Dias 10 11/06 irá abrir 10h com brunch especial e Dia 12/06 abertos das 14h às 21h

Rua Rio Branco,390, Praia da Costa. É Pet friendly

2. El Gitano na Curva da Jurema, Vitória

Nos dias 11 e 12 de junho, a partir das 19h, o "Menu dia dos namorados" traz uma jornada gastronômica de três pratos a R$339 por casal, com Show romântico do Chorou Bebel

3. Café Haus em Santa Teresa

Hoje o jantar será especial, com um menu em 6 etapas criado pela chef Kamila Zamprogno para o Dia dos Namorados. O valor será de R$290 por pessoa, com bebidas e taxa de serviço a parte.

4. Casa Chef Ari em Pedra Azul

Dia 11/06 Jantar Especial

Música ao vivo com Zé Olavo, Decoração romântica eTaça de Chandon de Boas Vindas. Entre 19h e 23h

5. Pra quem não quiser sair, a Doçuras da Thai em Vila Velha preparou Fondue Experience a R$ 198. O kit vem com bandeja pinus com alça de coração, aparelho fondue de porcelana, fondue de chocolate, velas e morangos.