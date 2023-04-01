Um passeio por cachoeiras imperdíveis no ES

Cachoeira Engenheiro Reeve (Matilde), em Alfredo Chaves Crédito: Yuri Barichivich/Setur-ES

Com uma geografia privilegiada, o Espírito Santo tem uma infinidade de atrativos naturais. Muito conhecido por suas praias, o Estado também conta com inúmeras cachoeiras com grande potencial turístico. É sobre essas localidades que a comentarista Giovana Duarte trata nesta edição do "Guia Capixaba". Que tal conhecer esses destinos e aproveitar o fim de semana?

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1) Cachoeira Alta, em Cachoeiro de Itapemirim

A Cachoeira Alta é uma queda d'água de 100 metros de altura emoldurada por fendas de uma grande parede de pedra, habitadas por andorinhas que sobrevoam a cachoeira durante todo o dia. É um lugar democrático para todos os tipos de público: além de possuir o maior "rapel negativo" do estado, a piscina natural que se forma em sua queda é relativamente rasa e ideal para todas as idades, de crianças a pessoas que não sabem nadar (o meu caso).

Por se tratar de uma propriedade particular algumas regras devem ser respeitadas na Cachoeira Alta: é proibido levar qualquer tipo de bebida e colocar som em volume alto. Há um bar à disposição com venda de porções, salgados e bebidas, mas também é permitido levar alimentação. Vi várias famílias fazendo seu próprio churrasco e piquenique. A entrada é permitida mediante pagamento de uma taxa de R$ 10 (valor de 2021).

Para chegar, seguir pela ES-482 que leva até Jerônimo Monteiro, entrando na ES-166. No km 6 estará a entrada para a comunidade de São Vicente, antes de chegar a Conduru.

2) Cachoeira da Fumaça, em Alegre

A queda d' água de 144 metros de altura é ideal para contemplação, fotos e "banho de neblina" (provocado pelas gotículas de água em suspensão). Poços para banho são raros devido a ocorrência de forte corredeira no rio. A cachoeira está localizada a poucos metros da sede administrativa e do estacionamento, facilmente alcançada em uma caminhada de no máximo 2 minutos. O parque possui cerca de 5 trilhas sinalizadas e com acessibilidade.

A área do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça tem infraestrutura com banheiros, bebedouros e a visitação é gratuita todos os dias, de 08h às 17h. O acesso se dá por estrada pavimentada com calçamento de paralelepípedo, em perfeitas condições de tráfego de veículos de pequeno porte. Partindo de Alegre, o acesso se dá pela BR-482, sentido Guaçuí. A 12 Km de Alegre, no distrito de Celina, o turista deverá seguir à direita pela rodovia ES-185 sentido Iúna.

3) Cachoeira Moxafongo, em Santa Leopoldina

A Cachoeira Moxafongo está localizada no Eco Parque Cachoeira Moxafongo, próxima ao centro da cidade. É bem sinalizada, e suas quedas d’água formam piscinas para um refrescante banho. Possui infraestrutura com hospedagem e restaurante.

Abre aos sábados, domingos e feriados das 08h às 17h. Entrada por pessoa: R$ 20 (crianças de 10 anos não paga).

4) Cachoeira de Matilde, Alfredo Chaves

A Cachoeira de Matilde é indicada para quem gosta de praticar esportes de aventura como trekking e rapel; é formada por um conjunto de quedas que se formam no Rio Benevente, sendo que a maior tem 70 metros. Com 70 metros de altura, é também considerada a maior em queda livre de todo o Espírito Santo. No local também é possível visitar o Mirante da Cachoeira de Matilde, rodeado por uma vasta floresta de vegetação nativa. Não é possível tomar banho.

Abre para visitação diariamente, e o valor da entrada é R$ 5 por pessoa. O passeio também inclui uma visita à Estação Ferroviária de Matilde, fundada em 1910 e que hoje abriga um espaço cultural.

5) Cachoeira do Turco, Guarapari

No distrito de Buenos Aires, em Guarapari, está a Cachoeira do Turco ou Cachoeira do Barbudo, dentro do Sítio Nasser. Chegando na comunidade de Buenos Aires, deve-se virar no Bar do Ademir, logo à esquerda de quem chega. 500m após o bar, há uma placa indicando para a estrada à direita, passando por uma ponte estreita. Depois disso, basta seguir só mais 1,5 Km e chega-se ao estacionamento do Sítio Nasser.