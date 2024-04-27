Um fim de semana no centro de Santa Teresa!

Santa Teresa Crédito: Divulgação

Na série de lugares que mais gostou de conhecer pelo Espírito Santo e os seus encantos, nesta edição do “Guia Capixaba” a comentarista Giovana Duarte traz o roteiro de passeio de um fim de semana em Santa Teresa. O pedido é da ouvinte Elizabeth. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 27-04-24

A primeira cidade italiana do Brasil é rica em belezas naturais, história e ótimas opções de gastronomia. Fica a cerca de 75 km de Vitória (01 hora e meia de carro) e para quem quiser ir de ônibus, basta escolher um dos horários entre 05h40 e 17h20 pela Viação Lírio dos Vales.

Um dos lugares que não deixo de fora quando vou a Santa Teresa é o Museu de Biologia Mello Leitão, que fica localizado do centro da cidade e tem entrada gratuita.

Além de possuir uma imensa área verde preservada, a varanda para observação dos colibiris é um atrativo que vale a pena. Leve repelente, pois por ser mata fechada aparecem alguns insetos. Abre de terça a domingo, de 08h às 17h.

Por lá também sou apaixonada na Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini. No primeiro andar encontro produtos do agroturismo local e artesanato; no segundo andar, o Museu da Cultura e Imigração Italiana, que conta a história da fundação da cidade através de objetos, roupas e registros históricos. Abre diariamente de 08h às 17h e fica ao lado da Rodoviária de Santa Teresa.

Também é obrigatório

conhecer o Antiquário Relíquias da Terra, riquíssimo em peças históricas e locais. Pra quem ama louças, como eu, é um paraíso! Fica atrás da Rua do Lazer, em uma das passarelas por cima do córrego, na Galeria Bassetti. Abre de terça a sábado de 08h às 17h.

A Rampa do Caravaggio também é um passeio imperdível: são 915m acima do nível do mar, onde se pode ver os Pontões de Pancas e os Cinco Pontões entre Laranja da Terra e Itaguaçu, além da oportunidade de passer de parapente. Funciona diariamente de 08h às 17h e para agendar passeios de parapente é só entrar em contato no telefone (27) 99815-5674.

Em uma cidade tão rica em gastronomia como Santa Teresa é quase impossível elencar os melhores restaurantes, pois todos são excelentes. Mas dando uma dica especificamente na Rua do Lazer, sugiro dois: o Sabor Italiano (que no cardápio oferece uma Tagliatelle ala caprese deliciosa) e o Fabricio Restaurante (que oferece um Ravioli de Brie e pera na manteiga com crispy de Parma simplesmente perfeito).