Turismo rural: dicas de como aproveitar o agroturismo em Venda Nova do Imigrante!

Turismo e agronegócio em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação

Desde o dia 25 de julho, a cidade de Venda Nova do Imigrante é oficialmente a capital nacional do agroturismo! Com a concessão desse título, o município ganha projeção nacional, atraindo um maior número de turistas e investimentos, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. Além disso, o reconhecimento também é um estímulo para que Venda Nova do Imigrante continue preservando e promovendo suas tradições.

A cidade possui diversas fazendas e sítios abertos para visitação e até participação de algumas atividades praticadas nas propriedades. Da produção de Socol, passando por vinhos, doces e artesanatos. Nesta edição do “Guia Capixaba”, a comentarista Giovana Duarte traz dicas que conheceu e valem a pena visitar:

Your browser does not support the audio element. CBN - Guia Capixaba - 05-08-23

AS DICAS DA GIOVANA:

- Artelatte Queijos: a Artelatte produz queijos premiados (como o Robiola Yougurt e o Venda Nova, premiados na Mesa SP). A lojinha é um charme de lugar para visitar e abre diariamente das 08h30 às 17h. Fica na localidade de São José de Alto Viçosa e pra quem estiver em Vitória e quiser conhecê-los, eles estarão na Feira da Agricultura Familiar que está acontecendo na Praça do Papa até domingo.

- Cláudia Artesanatos: Dando continuidade aos passos do avô e do pai, junto com seus irmãos, Cláudia é a responsável pela loja e oferece artesanatos variados feitos em tecido para decorar a casa e objetos para jardins, que são feitos com madeira de pé de café como casinhas de pássaros, jardineiras, cestas de bambu e outros. Na loja é possível encontrar também deliciosos biscoitos caseiros, como pão de nata, biscoito de limão e doces cristalizados. Na propriedade ainda é possível visitar a Capelinha de São José, que foi edificada abaixo do majestoso Jequitibá, uma árvore centenária que embeleza a paisagem há gerações. Fica na Rodovia Pedro Cola - Km 01 em Providência. Abre diariamente das 08h às 17h30

- Tia Cila: Tia Cila é conhecida na região pela qualidade e variedade dos biscoitos produzidos no forno a lenha. Ao provar as delícias preparadas por ela, os visitantes experimentam sabores únicos como biscoitos caseiros doces e salgados, geleias, doces, pães, bolos e licores. Fica no mesmo terreno da Cláudia Artesanatos na Rodovia Pedro Cola - Km 01 em Providência. Abre diariamente das 08h às 17h

- Fazenda Saúde – Restaurante e Pesque-Pague: Restaurante com comida caseira no fogão a lenha, pesque-pague, área de lazer, pedalinho, fonte de água mineral e tirolesa. Fica na BR- 262, km 98, na entrada da Rodovia dos produtores (mais 4 km) ou pela Rodovia Pedro Cola, km 4 (mais 2 km) em Alto Providência. Abre aos sábados, domingos e feriados das 08h às 16h