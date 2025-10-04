Trilha das Falésias: uma trilha de belíssimas praias no litoral sul do Espírito Santo

Lagoa do Siri, em Marataízes Crédito: Reprodução | @kassia_paganotti_

O litoral da cidade de Marataízes tem uma paisagem belíssima: entre eles, as Falésias de Marataízes. Uma formação rochosa à beira do mar que acaba de ganhar um percurso para valorizar o turismo ecológico na região. A Trilha das Falésias abrange o trecho entre a Praia do Micinho e a Igreja Nossa Senhora da Penha, com 32 placas informativas em 17 pontos estratégicos nas praias da região. No Guia Capixaba deste sábado, Giovana Duarte escolheu três praias da Trilha da Falésias como destaque para você conhecer e se encantar. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 04-10-25

Vale destacar que, nos últimos dias, o avanço do mar e as condições climáticas provocaram o desabamento de parte das falésias na região de Boa Vista, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Por conta da situação, a prefeitura emitiu um alerta esta semana, destacando que outra parte da estrutura segue comprometida, com risco de novos deslizamentos.

Segundo a Defesa Civil da cidade, o ponto com erosão fica após a Praia dos Cações e o órgão monitora a região e orienta moradores e turistas que não se aproximem da borda nem circulem próximo às falésias. A Defesa Civil de Marataízes disse que o risco maior de desmoronamento é na parte de baixo da estrutura.