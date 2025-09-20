Tour por cafeterias especiais para comemorar a Semana Nacional do Café

O café ocupa um lugar especial no coração (e na xícara!) dos brasileiros. Para celebrar a Semana Nacional do Café, o Guia Capixaba preparou um tour por cafeterias especializadas em cafés especiais espalhadas pelo Espírito Santo. De Linhares a Divino de São Lourenço, passando por cidades como Vitória, Serra e Venda Nova do Imigrante, conheça, com Giovana Duarte, lugares que transformam o ato de tomar café em um ritual de sabor. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 20-09-25
- Tour de cafeterias especiais para comemorar a Semana Nacional do Café
1. Em Linhares, Tulha Café e Bistrô
Oferece diversos métodos de filtragem de café como Hario V60, Prensa Francesa e Clever. Fica na Av. Gov. Lindemberg nº 1144 no Centro de Linhares e abre de segunda a sexta das 09h às 19h
2. Em Ibiraçu, Florada Café
Dentre os diversos métodos de filtragem o Café Turco chama a atenção, que é preparado sob uma areia especial vinda do deserto, acompanhada pela explicação do barista Davi. Abre apenas aos finais de semana e somente com reserva no Whatsapp (27) 99851-6017
3. Em Serra, Josiane Menezes Ateliê e Café
Além dos cafés especiais em diversos métodos de filtragem minha dica são as bebidas geladas preparadas com café, como o Cafréddo (com espuma de café) e o café gelado com laranja, simplesmente delicioso
4. Em Vitória, Terrafé Cafeteria
Com várias cafeterias espalhadas pela Grande Vitória, a Terrafé ainda possui o Instituto Terrafé onde é possível fazer cursos e oficinas, como a oficina sensorial de café
5. Em Vila Velha, Prainha Café
Oferece vários rótulos de cafés especiais e versões geladas da bebida, como o Lemon IceCoffee com água tônica. Fica na Rua Antônio Ataíde nº 421 na Prainha, e abre de segunda a sexta de 11h30 a 19h e sábado das 08h às 15h
6. Em Cariacica, Casablanca Café e Bistrô
Com experiências em cafés especiais e vários métodos de filtragem, fica na BR 262 em Campo Grande, no térreo do Comercial Villagio Campo Grande. Abre de segunda a sexta das 09h às 19h e sábado das 09h às 16h.
7. Em Venda Nova do Imigrante, Fiore Di Laranja Lima
Um lugar lindo, que oferece experiências com café colonial e métodos de filtragem especiais. Abre para café aos domingos das 15h às 17h e fica na Rodovia Pedro Cola, a 12km do centro de Venda Nova.
8. Em Divino de São Lourenço, Cafeteria Campo Azul
Vencedor do prêmio Coffee of the Year Brasil 2024 como o melhor café do Brasil, o café da Cafeteria Campo Azul em Patrimônio da Penha é servido em diversos métodos de filtragem com o plus de um ambiente da roça, com pássaros e a conversa boa do seu Paulo, o cafeicultor.