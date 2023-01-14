Top 7 lugares para comer uma boa Moqueca Capixaba

A Moqueca Capixaba é o prato oficial do Espírito Santo juntamente com a Torta Capixaba, e seus ingredientes (conforme o site oficial do governo do estado) são: peixe fresco (robalo, badejo, papa-terra ou namorado), muuuuito coentro, cebolinha verde, cebola, alho, tomate, limão, urucum, azeite, pimenta malagueta e azeite. Mas claro que alguns lugares incrementam a nossa moqueca, tornando-a ainda mais deliciosa. Nesta edição do “Guia Capixaba”, Giovana Duarte trás os sete melhores lugares para se comer uma moqueca no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!