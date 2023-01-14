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Guia Capixaba

Top 7 lugares para comer uma boa Moqueca Capixaba

Alguns deles 'incrementam' a nossa tradicional moqueca, tornando-a ainda mais deliciosa colocando camarão e lagosta, por exemplo

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 11:19

Publicado em 

14 jan 2023 às 11:19
Moquecas de peixe e de banana-da-terra da Ilha das Caieiras, em Vitória
Moquecas de peixe e de banana-da-terra da Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Carlos Antolini/PMV/Divulgação
A Moqueca Capixaba é o prato oficial do Espírito Santo juntamente com a Torta Capixaba, e seus ingredientes (conforme o site oficial do governo do estado) são: peixe fresco (robalo, badejo, papa-terra ou namorado), muuuuito coentro, cebolinha verde, cebola, alho, tomate, limão, urucum, azeite, pimenta malagueta e azeite. Mas claro que alguns lugares incrementam a nossa moqueca, tornando-a ainda mais deliciosa. Nesta edição do “Guia Capixaba”, Giovana Duarte trás os sete melhores lugares para se comer uma moqueca no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 13.14s - 14-01-23.mp3
  • 1) Restaurante Gaeta em Meaípe, Guarapari
  • Fica na Av. Santana nº 47 e abre diariamente, das 11h às 22h. Todas as mesas tem vista para o mar. As moquecas variam entre R$ 148 a R$ 495 dependendo dos ingredientes como lagosta e camarão.
  • 2) Mocambo Restaurante em Santa Cruz, Aracruz
  • Fica na Rua Piraqueaçu, com vista para o Rio Piraqueaçu. As moquecas variam entre R$ 128 a R$ 260 dependendo dos ingredientes como o tipo do peixe e camarão.
  • 3) Espaço Maresias em Manguinhos, Serra
  • O restaurante é completamente pé na areia, em frente ao mar, e também é pet friendly. As moquecas saem a partir de R$ 140.
  • 4) Atlântica Itaparica, em Vila Velha
  • Aberto em 1967, o Atlântica é referência em Moqueca Capixaba. As moquecas variam entre R$ 182 a R$ 323 dependendo dos ingredientes como lagosta e camarão.
  • 5) Recanto da Pedra em Iriri, Anchieta
  • Além da bela vista para o mar super azul de Iriri, oferece opções diferentes de Moqueca como a Moqueca de Pescada Amarela ao molho de camarão. As moquecas saem a partir de R$ 150.
  • 6) Ilha das Caieiras, em Vitória
  • Na Ilha das Caieiras, além do visual bucólico do manguezal, a experiência de comer moqueca capixaba se torna ainda mais emblemática por ser um dos principais polos gastronômicos do ES. São vários restaurantes como o Beco do Siri, Moquecaria Terezão, Pirão da Ilha e Restaurante Caieiras.
  • 7) Restaurante São Pedro na Praia do Suá, em Vitória
  • Aberto em 1952, o restaurante São Pedro foi o primeiro da Capital a servir a moqueca em panela de barro e por isso é considerado o Berço da Moqueca Capixaba. Fica na Rua Desembargador Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá. Abre de terça a sexta das 11h às 21h e de sábado a segunda das 11h às 16h. As moquecas saem a partir de R$ 160.

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