Santa Teresa: conheça as opções para turismo histórico, religioso e gastronômico

Vinho Tabocas, produzido em Santa Teresa (ES) Crédito: Carlos Alberto Silva

O destino da vez do "Guia Capixaba" desta semana é Santa Teresa, cidade cercada pelas montanhas da região serrana do nosso estado, a cerca de 78km de Vitória, em direção à região Norte. A cidade é rica em turismo e possui muitas opções de gastronomia. Tem opções pra quem curte passeios de aventura, passeios ecológicos, passeios culturais, passeios religiosos, passeios históricos e passeios gastronômicos. Ouça a conversa completa com a comentarista Giovana Duarte!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 29-10-22

TURISMO RELIGIOSO

Capela de Nossa Senhora do Caravaggio: localizada no Circuito Caravaggio, depois da Rampa de Voo Livre, é uma pequena capela do ano de 1912, construída por imigrantes italianos (a imagem da capela veio da Itália, trazida pelos imigrantes). Possui um mirante com uma linda vista do vale. Fica aberta diariamente das 08h às 17h.

Igreja Matriz: A primeira capela foi construída no local em 1898, e em 1906 surgiu a construção atual. Fica no alto de uma escadaria imponente, com uma arquitetura do século XX, precisamente em 1906, conservando esta arquitetura até os dias atuais. À noite a iluminação especial a deixa ainda mais linda! Algumas missas são realizadas em italiano. Fica aberta diariamente das 08h às 17h e está localizada na entrada da Rua do Lazer.

Templo da Comunidade Luterana: esse templo foi inaugurado em 1902 e fica na Comunidade Serra dos Pregos, a 19km do centro da cidade. A igreja possui uma página no Facebook chamada “Comunidade Evangélica Luterana Serra dos Pregos” com os contatos para visitação do templo.

TURISMO HISTÓRICO

Casa Lambert: Construída em 1875 pelos irmãos imigrantes italianos Antônio e Virgílio Lambert, foi uma das primeiras construções do Município. É tombada como Patrimônio Histórico Estadual desde 1985. Atualmente, funciona como Casa de Memória, contando a história da Família Lambert e da imigração italiana no Município. Construção em estuque, também conhecido como tabique, taipa ou pau-a-pique. Em frente à residência foi edificada a Capela de Nossa Senhora da Conceição, em 1899, que abriga em seu interior uma imagem da santa esculpida em madeira por Antônio Lambert. Fica na Rua São Lourenço s/nº no Bairro São Lourenço, e abre às sextas, sábados, domingos e feriados das 08h às 11h e das 12h30 às 15h30. Entrada: R$ 2 (valor atualizado em abril de 2022).

Museu da Cultura e Imigração Italiana: museu que conta a história da imigração italiana em Santa Teresa, a primeira cidade fundada por imigrantes italianos do Brasil em 1875. O espaço foi inaugurado no final de 2016 e ocupa o 2º piso da Galeria, e abriga desde utensílios usados no dia a dia das famílias pioneiras como panelas, bules, moedores, passado por roupas típicas, mobílias, baús e até motocicletas e máquinas de escrever e também de costura. Na parede, uma linha do tempo expõe de maneira didática e precisa fatos importantes ligados à Doce Terra dos Colibris, desde o sorteio dos lotes cedidos pelo governo imperial às pioneiras famílias italianas que chegaram no então chamado núcleo Timbuhy da Colônia de Santa Leopoldina até os dias atuais. O Museu da Imigração também abriga preciosas peças que retratam a religiosidade e papel dos franciscanos na educação da região, como fundadores da 1ª escola na sede do município. Funciona de quinta à domingo, de 09h às 12h e das 14h às 17h. Valor da entrada: R$ 2 (valor atualizado em abril de 2022). Fica na Rua Ricardo Pasolini nº 246, no Centro de Santa Teresa.

TURISMO GASTRONÔMICO

Circuito Caravaggio: Ristorante Romanha (dica: levar repelente), Cervejaria Três Santas, Armazém Caravaggio, Villaggio Zamprogno, Casa Dei Liquori

Rua do Lazer: Gioconda Restarante, Tia Manuela (comida portuguesa), Café Zanoni (o melhor quindim), Fabricio’s, Amor in Cake, Bar Elite, Red Rock (Pub)

Biscoitos: Claids Biscoitos, Delícias da Diva

Outros estabelecimentos pela cidade que vale a pena conhecer: Restaurante Giardino, Café Haus, Cervejaria Teresense, Café 43, Fábrica de Chocolate Pepe