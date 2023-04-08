Roteiros de Páscoa e para comer torta capixaba no ES

Shoppings vão oferecer oficinas, caça aos ovos e muitas brincadeiras em clima de páscoa Crédito: Shutterstock

No Guia Capixaba deste sábado (8), a comentarista Giovana Duarte val dar 05 dicas de lugares pelo ES para crianças e adultos entrarem no clima da Páscoa, comendo uma deliciosa Torta Capixaba, se divertindo na caça aos Ovos ou se emocionando com os Autos da Paixão de Cristo. Tudo para seu final de semana ser divertido e com a família unida! Confira!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba -08-04-23

05 LUGARES PARA COMEMORAR A PÁSCOA

1 – Caça aos Ovos: O Shopping Vitória programou uma caça aos ovos até amanhã (dia 09/04) em 10 cenários espalhados pelos corredores do Shopping. Para participar, basta baixar o aplicativo “Caça aos Ovos Shopping Vitória” e fazer a leitura em realidade aumentada. Hoje também, das 15h às 17h, o Shopping Boulevard realizará uma caça aos ovos. Para participar basta se cadastrar no site do Shopping. As crianças inscritas recebem o mapa dos chocolates para descobrir em quais lojas as 10 patinhas de coelho estarão escondidas.



2 - Vila da Páscoa em Domingos Martins: até domingo (09/04) a cidade de Domingos Martins estará toda decorada para receber o Coelhinho da Páscoa, em uma vila ambientada na Praça Arthur Gerhardt, em Campinho. Hoje o coelhinho estará presente às 17h e 20h, e amanhã às 09h e 14h.

3 – Vila Chocoarte em Serra: hoje até às 22h acontece a Vila Chocoarte no Parque da Cidade, em Serra. Além dos doces e chocolates, conta com food trucks com gastronomia e cervejas artesanais, e também artesanatos. Estarão disponíveis brinquedos como pula-pula para a criançada.

4 – Vila da Páscoa em Colatina: A Vila de Páscoa de Colatina conta com mais de 4 mil metros quadrados decorados. São três casas montadas na tenda com as famílias dos coelhos, além de dois ambientes decorados com o tema para todos tirarem fotos. Os moradores e turistas podem visitar o espaço até o dia 16 de abril gratuitamente. Está localizada na Área Verde, na Av. Senador Moacyr Dalla. Horário de funcionamento: diariamente, das 18h30 às 23h.