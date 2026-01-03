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Guia Capixaba

Roteiro de passeios no ES por até R$ 100 para um final de semana

Acompanhe as sugestões da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 03 de Janeiro de 2026 às 11:12

Publicado em 

03 jan 2026 às 11:12
Casa da Memória
Casa da Memória de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição de Guia Capixaba, Giovana Duarte traz como dica um passeio queridinho: atravessar Vitória e Vila Velha de Aquaviário e gastar menos de R$ 100 em um dia tranquilo! Ouça a conversa completa.
GUIA CAPIXABA - 10.33s - 03-01-26.mp3
  • Roteiro de passeios no ES por até R$ 100 para um final de semana
1. Na Praça do Papa, fazer a travessia pelo Aquaviário até a Prainha
Atravessar de Vitória a Vila Velha contemplando nossos cartões postais Terceira Ponte e Convento da Penha pagando R$ 4,90 vale a pena demais (aos domingos, o valor sai a R$ 4,30). Se não tiver o cartão do sistema Transcol, você consegue pagar em débito ou crédito por aproximação na catraca do Aquaviário. Os horários de saída são entre 08h e 17h.

2. Chegando na Prainha, visite a Casa da Memória
Além do famoso bondinho a Casa da Memória conta a história do início da colonização do Espírito Santo e sempre tem exposição de artes. Abre de terça a domingo das 09h às 16h30 e a entrada é gratuita.

3. Na pracinha da Igreja do Rosário, aproveite os bares e restaurantes
É uma delícia sentar-se nas mesinhas que ficam sob as árvores no entorno da Igreja do Rosário, e os cardápios dos bares tem opções a partir de R$ 15. Eu pedi o Bolo de Carne a Parmegianna (R$ 24) e uma porção de Torresmo (27) do CapixaBar.

4. Convento da Penha, um passeio que não pode ficar de fora
Nesse período de festas e férias os carros não estão subindo o Convento da Penha, mas temos as opções de subir de van (subida e descida R$ 7 – apenas um trecho R$ 5) ou a minha opção preferida: o Trenzinho das Alegrias, que fica em R$ 10 cada trecho. Na Prainha também tem ótimas opções de cafeterias e docerias como a Doceatta, Prainha Café e Os Franco Brasileiros Padaria e Confeitaria.

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