Roteiro de passeios no ES por até R$ 100 para um final de semana



1. Na Praça do Papa, fazer a travessia pelo Aquaviário até a Prainha

Atravessar de Vitória a Vila Velha contemplando nossos cartões postais Terceira Ponte e Convento da Penha pagando R$ 4,90 vale a pena demais (aos domingos, o valor sai a R$ 4,30). Se não tiver o cartão do sistema Transcol, você consegue pagar em débito ou crédito por aproximação na catraca do Aquaviário. Os horários de saída são entre 08h e 17h.



2. Chegando na Prainha, visite a Casa da Memória

Além do famoso bondinho a Casa da Memória conta a história do início da colonização do Espírito Santo e sempre tem exposição de artes. Abre de terça a domingo das 09h às 16h30 e a entrada é gratuita.



3. Na pracinha da Igreja do Rosário, aproveite os bares e restaurantes

É uma delícia sentar-se nas mesinhas que ficam sob as árvores no entorno da Igreja do Rosário, e os cardápios dos bares tem opções a partir de R$ 15. Eu pedi o Bolo de Carne a Parmegianna (R$ 24) e uma porção de Torresmo (27) do CapixaBar.



4. Convento da Penha, um passeio que não pode ficar de fora

Nesse período de festas e férias os carros não estão subindo o Convento da Penha, mas temos as opções de subir de van (subida e descida R$ 7 – apenas um trecho R$ 5) ou a minha opção preferida: o Trenzinho das Alegrias, que fica em R$ 10 cada trecho. Na Prainha também tem ótimas opções de cafeterias e docerias como a Doceatta, Prainha Café e Os Franco Brasileiros Padaria e Confeitaria.