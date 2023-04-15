Rota do vinho: lugares para conhecer e desbravar no ES!

Vinho Crédito: Pexels

De Vitória a Santa Teresa. Nesta edição do “Guia Capixaba”, a comentarista Giovana Duarte traz dicas para os apaixonados por vinho! São lugares para degustar a bebida, com um bom clima e experiência.

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05 Lugares para tomar um bom vinho pelo ES

Em Vitória

Wine Garden: jardim de experiências com wine bar e rodízio de vinhos de quarta a sábado a R$ 79 por pessoa (05 rótulos). Também possui um cardápio de petiscos e pratos especiais. Fica na rua Joaquim Lírio nº 240 na Praia do Canto.

Em Vila Velha

Wine Spot Adega: winebar no Shopping Vila Velha, espaço para apreciar vinhos com itens do cardápio da casa. Também oferece cursos sobre vinhos para iniciantes e experientes.

Em Domingos Martins

Emporio 85 Wine Bar: winebar no Centro de Domingos Martins com mais de 500 rótulos e Restaurante 5 estrelas, além de uma “Wine Station”, que são rótulos de vinhos selecionados e de alto padrão que podem ser degustados por doses.

Em Venda Nova do Imigrante

Sítio e Adega Tonole: sítio com degustação de vinhos, visita ao parreiral e na produção dos vinhos, além de produtos do agroturismo e vinho de jabuticaba. Fica na Rodovia Pedro Cola, Km 04, (mais 02 km de estrada de terra).

Em Santa Teresa