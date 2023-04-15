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Guia Capixaba

Rota do vinho: lugares para conhecer e desbravar no ES!

Ouças as dicas da nossa comentarista Giovana Duarte

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 11:06

Publicado em 

15 abr 2023 às 11:06
Vinho
Vinho Crédito: Pexels
De Vitória a Santa Teresa. Nesta edição do “Guia Capixaba”, a comentarista Giovana Duarte traz dicas para os apaixonados por vinho! São lugares para degustar a bebida, com um bom clima e experiência.
Guia Capixaba - 15-04-23.mp3
05 Lugares para tomar um bom vinho pelo ES
Em Vitória
Wine Garden: jardim de experiências com wine bar e rodízio de vinhos de quarta a sábado a R$ 79 por pessoa (05 rótulos). Também possui um cardápio de petiscos e pratos especiais. Fica na rua Joaquim Lírio nº 240 na Praia do Canto.
Em Vila Velha
Wine Spot Adega: winebar no Shopping Vila Velha, espaço para apreciar vinhos com itens do cardápio da casa. Também oferece cursos sobre vinhos para iniciantes e experientes.
Em Domingos Martins
Emporio 85 Wine Bar: winebar no Centro de Domingos Martins com mais de 500 rótulos e Restaurante 5 estrelas, além de uma “Wine Station”, que são rótulos de vinhos selecionados e de alto padrão que podem ser degustados por doses.
Em Venda Nova do Imigrante
Sítio e Adega Tonole: sítio com degustação de vinhos, visita ao parreiral e na produção dos vinhos, além de produtos do agroturismo e vinho de jabuticaba. Fica na Rodovia Pedro Cola, Km 04, (mais 02 km de estrada de terra).
Em Santa Teresa
Cantina Matiello: além de visitação à fábrica, possui degustação de vinhos, restaurante e cafeteria. Fica na Rua São Lourenço nº 1725 e na visitação o turista ganha uma taça personalizada.

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