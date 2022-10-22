Região Serrana: suba a serra e encante-se com Santa Teresa

Santa Teresa toda florida na primavera Crédito: Junior Follador/Prefeitura de Santa Teresa

O destino da vez do "Guia Capixaba" desta semana é Santa Teresa, cidade cercada pelas montanhas da região serrana do nosso estado, a cerca de 78 km de Vitória, em direção à região Norte. A cidade é rica em turismo e possui muitas opções de gastronomia. Tem opções pra quem curte passeios de aventura, passeios ecológicos, passeios culturais, passeios religiosos, passeios históricos e passeios gastronômicos. Ouça a conversa completa com a comentarista Giovana Duarte!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 22-10-22

DICAS DA GIOVANA:

Com cerca de 40% de seu território coberto por Mata Atlântica preservada, destaca-se por ter uma das mais exuberantes biodiversidades do mundo. Recentemente se tornou a Capital Estadual do Jazz e do Blues e é também conhecida como Terra dos colibris, das orquídeas e de Augusto Ruschi, Patrono da Ecologia no Brasil. Também é a primeira cidade italiana do Brasil.

TURISMO DE AVENTURA

- Rampa do Caravaggio: é um mirante com uma pista de voo livre localizada em um dos pontos mais altos de Santa Teresa, a 915 m acima do nível do mar, mais especificamente dentro do Circuito Caravaggio – uma estrada com diversos empreendimentos de gastronomia local. Na Rampa do Caravaggio também há uma lanchonete, que vende produtos da região.

Do alto da rampa se vê diversas formações naturais de outras partes de cidades ao redor de Santa Teresa, como os pontões de Pancas e os Cinco Pontões, entre Laranja da Terra e Itaguaçu. A Rampa do Caravaggio é uma propriedade particular – o local é administrado pela Escola de Voo Livre de Santa Teresa (Volare) – e, para acesso, é necessário pagar uma taxa simbólica de R$ 5 por pessoa (valor em abril de 2022). Funciona diariamente das 08h às 17h. Para agendar passeios de parapente: (27) 9-9848-6734 e (27) 9-9815-5674.

- Cachoeira do Country Club: é uma área de lazer com cachoeira, piscina natural e um pequeno bar, conhecida como um ótimo lugar para a prática de rapel. Tem esse nome por causa de uma antiga área de lazer que havia onde está localizada. Na cachoeira, na metade do percurso, o rapel sai do vertical e entra na inclinação negativa, proporcionando um banho dentro da cachoeira para quem está pendurado na corda. Para contato: (27) 99820-6587.

TURISMO ECOLÓGICO

- Museu de Biologia Professor Melo Leitão: localizado bem no centro de Santa Teresa e com entrada gratuita, o Museu de Biologia Professor Melo Leitão foi criado em 1949 e possui uma imensa área verde preservada, uma floresta com córrego, árvores e flores de espécies variadas, áreas com animais como macacos, tartarugas, aves e répteis e uma charmosa varanda para observação de colibris. Abre de terça a domingo, das 08h às 17h.

TURISMO CULTURAL

- Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini: Centro Cultural composto por três pavimentos: no primeiro pavimento, a Galeria do Artesanato e da Agroindústria, administrada pela Associação de Produtores de Artesanato e da Agroindústria de Santa Teresa; no segundo pavimento, o Museu da Cultura e Imigração Italiana em Santa Teresa e no terceiro pavimento, o Centro de Convivência do Idoso. Um ótimo lugar para adquirir artesanato local e produtos do agroturismo de Santa Teresa. Abre diariamente das 08h às 17h e fica no Centro de Santa Teresa.

- Relíquias da Terra: um antiquário riquíssimo em peças locais, desde louças a instrumentos, passando por móveis e objetos de decoração. Abre de terça a sábado, das 08h às 17h e também fica no Centro da Cidade.