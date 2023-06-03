Região “Doce terra morena”: um passeio por Montanha, Mucurici e Ponto Belo

Balneário de Mucurici Crédito: Divulgação/Prefeitura de Mucurici

Na última semana, a comentarista Giovana Duarte viajou para o norte do Espírito Santo com um objetivo: conhecer três cidades da Região Doce Terra Morena que ainda não conhecia (Montanha, Mucurici e Ponto Belo).

Pinheiro e Pedro Canário, que também ficam nessa região, ficaram para a próxima visita. Este é o roteiro desta edição do “Guia Capixaba”.

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 03-06-23

01) Em Montanha, descobri que há muito mais que a famosa Carne de Sol.

A cidade de Montanha é muito conhecida pela carne de sol; inclusive a primeira carne de sol certificada como artesanal no Brasil é de lá, da empresa Arroba Montanha. A cidade possui um festival em homenagem ao seu produto mais famoso, o Festival de Forró e Carne de Sol de Montanha, que acontece todo mês de julho.

Mas por lá conheci lugares muito especiais para passear e comer, que vão além da famosa carne de sol. No distrito de Vinhático visitei o Santuário Imaculado Coração de Maria, construído nos Anos 50 e que guarda a imagem da santa Padroeira trazida da Itália. A arquitetura do santuário é belíssima!

No centro da cidade conheci o Manda Esfiha do Leo, o point dos jovens que possui um cardápio extenso, com mais de 120 sabores (inclusive versões com a famosa carne de sol). E na saída da cidade o Restaurante Vista Bela me surpreendeu pela natureza belíssima ao seu redor e o cardápio delicioso assinado pelo chef Paraná.

02) Mucurici, pequena em tamanho mas gigante em importância histórica

A pequena e pacata cidade de Mucurici foi palco de um dos momentos mais importantes da divisão de terras entre o estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia: a Guerra do Contestado. Inclusive na cidade há um museu que conta essa história, porém infelizmente estava fechado para visitação e não consegui conhecer.

Mas visitei e me surpreendi com o Balneário de Mucurici, uma represa construída para resolver a questão da seca na região e que se tornou um lindíssimo atrativo turístico com ótima infraestrutura. Possui piscina, calçadão, playground, quadras voleibol de areia, futebol de areia, futebol society, restaurante e academia popular, além de área de preservação ambiental, projeto de piscicultura, pedalinhos, quiosques, área de eventos e shows. Muito bonito!

03) Ponto Belo, mais que “o ponto final” do ônibus intermunicipal do norte do estado