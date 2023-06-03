Região “Doce terra morena”: um passeio por Montanha, Mucurici e Ponto Belo

Na última semana, a comentarista Giovana Duarte viajou para o norte do Espírito Santo com um objetivo: conhecer três cidades da Região Doce Terra Morena que ainda não conhecia (Montanha, Mucurici e Ponto Belo).
Pinheiro e Pedro Canário, que também ficam nessa região, ficaram para a próxima visita. Este é o roteiro desta edição do “Guia Capixaba”.
Guia Capixaba - 03-06-23
01) Em Montanha, descobri que há muito mais que a famosa Carne de Sol.
A cidade de Montanha é muito conhecida pela carne de sol; inclusive a primeira carne de sol certificada como artesanal no Brasil é de lá, da empresa Arroba Montanha. A cidade possui um festival em homenagem ao seu produto mais famoso, o Festival de Forró e Carne de Sol de Montanha, que acontece todo mês de julho.
Mas por lá conheci lugares muito especiais para passear e comer, que vão além da famosa carne de sol. No distrito de Vinhático visitei o Santuário Imaculado Coração de Maria, construído nos Anos 50 e que guarda a imagem da santa Padroeira trazida da Itália. A arquitetura do santuário é belíssima!
No centro da cidade conheci o Manda Esfiha do Leo, o point dos jovens que possui um cardápio extenso, com mais de 120 sabores (inclusive versões com a famosa carne de sol). E na saída da cidade o Restaurante Vista Bela me surpreendeu pela natureza belíssima ao seu redor e o cardápio delicioso assinado pelo chef Paraná.
02) Mucurici, pequena em tamanho mas gigante em importância histórica
A pequena e pacata cidade de Mucurici foi palco de um dos momentos mais importantes da divisão de terras entre o estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia: a Guerra do Contestado. Inclusive na cidade há um museu que conta essa história, porém infelizmente estava fechado para visitação e não consegui conhecer.
Mas visitei e me surpreendi com o Balneário de Mucurici, uma represa construída para resolver a questão da seca na região e que se tornou um lindíssimo atrativo turístico com ótima infraestrutura. Possui piscina, calçadão, playground, quadras voleibol de areia, futebol de areia, futebol society, restaurante e academia popular, além de área de preservação ambiental, projeto de piscicultura, pedalinhos, quiosques, área de eventos e shows. Muito bonito!
03) Ponto Belo, mais que “o ponto final” do ônibus intermunicipal do norte do estado
Eu só conhecia Ponto Belo do letreiro do ônibus: quando ia visitar minha mãe em São Gabriel da Palha, sempre pegava o ônibus Vitória x Ponto Belo e ficava no meio do caminho. Agora pude conhecer um ponto turístico da cidade: o Balneário Dourado, onde fica a Praia do Bambuzal. O local possui quiosques para passar o dia em frente à lagoa com infraestrutura como energia elétrica e grill, para fazer churrasco, além de pontos instagramáveis como um grande balanço de madeira e portais decorados com flores.