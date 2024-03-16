Rampa do Mirante Alto Formoso: novo ponto turístico oficial do ES

Temperaturas amenas movimentam o turismo na região Sul Serrana do ES Crédito: Samuel Martins/TV Gazeta Sul

Na última terça (12), o governador Renato Casagrande sancionou a lei que reconhece a Rampa do Mirante Alto Formoso, localizado na divisa entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, à margem da ES-164, como ponto turístico oficial do Espírito Santo. Para aproveitar a novidade, a comentarista Giovana Duarte preparou um passeio pelos dois municípios para esta edição de "Guia Capixaba". Bora lá?

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 16-03-24

O mirante, às margens da Rodovia ES 164, fica a 1.000 metros de altitude e tem uma das vistas mais bonitas da região. O local possui dois restaurantes e uma cafeteria. Além disso, abriga rampa de parapente, usada por instrutores de voo livre da Associação de Voo Livre de Cachoeiro de Itapemirim.

Algumas dicas de lugares por lá:

- Colombiano´s: restaurante e cafeteria com opção de almoço no estilo self-service e vista para o mirante. Abre quintas e sextas de 16h às 23h, sábado de 09h às 23h e domingo de 09h às 18h. Perfil: @restaurantecolombianos

- Café & Cerveja Mirante: o point do Mirante Alto Formoso. Oferece cafés especiais, petiscos, drinks e cervejas especiais. Tomar um café nos dias de voo livre é uma experiência inesquecível! Em dias de semana fica aberto até o por do sol, e nos finais de semana e feriados abre de 10h às 20h. Perfil: @cafecervejariammirante

- Casa da Roça: saindo do Mirante em direção a Vargem Alta, a poucos km, fica a Casa da Roça, uma loja de agroturismo com opções de presentes e delícias da região. Fica na localidade de São João, na Rodovia ES 164 Km 343.