Quer sossego? Conheça 5 praias tranquilas no ES para a virada de ano

De Norte a Sul, o litoral do Espírito Santo está repleto de programações especiais para o Réveillon. Há opções de shows, queimas de fogos, festas temáticas e até locais totalmente tranquilos, para quem quer virar o ano no sossego. Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz cinco dicas de praias capixabas para quem busca calmaria no Ano-Novo. E fica a dica: independente do agito ou da tranquilidade do local, lixos e resíduos não devem ser deixados para trás! Ouça a conversa completa!