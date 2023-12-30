Quer sossego? Conheça 5 praias tranquilas no ES para a virada de ano

De Norte a Sul, o litoral do Espírito Santo está repleto de programações especiais para o Réveillon. Há opções de shows, queimas de fogos, festas temáticas e até locais totalmente tranquilos, para quem quer virar o ano no sossego. Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz cinco dicas de praias capixabas para quem busca calmaria no Ano-Novo. E fica a dica: independente do agito ou da tranquilidade do local, lixos e resíduos não devem ser deixados para trás! Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 30-12-23
AS DICAS DA GIOVANA:
Praia da Guanabara, em Anchieta
- Em Anchieta o Ano Novo vai ser agitado nas praias de Iriri, Castelhanos, Ubu e Praia Central. Na Praia da Guanabara, porém, a tranquilidade por estar em frente ao IPCMar, berço das tartarugas marinhas, é garantida. Para chegar, vá pela Rodovia do Sol e entre em Castelhanos. No início do calçadão, perto do Quiosque do Pitanga, siga pela estrada de chão até o IPCMar. A entrada para a praia fica bem em frente.
Praia de Coqueiral, em Aracruz
- Em Aracruz o agito vai ser nas praias Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul. A Praia de Coqueiral, belíssima por seus coqueiros e mar de águas calmas, é uma ótima opção pra quem quer fugir da badalação. Para chegar, siga pela ES-010 até chegar a uma extrensa faixa de coqueiros, à beira da rodovia.
Praia dos Padres, em Guarapari
- Em Guarapari as praias Setiba, Santa Mônica, Enseada Azul (Peracanga), Meaípe e Centro (próximo ao Siribeira) terão queima de fogos e atrações com shows. Uma opção de praia mais tranquila para passar a virada é a Praia dos Padres. Para chegar: chegando na Enseada Azul, quase próximo a Meaípe, entre na rua à esquerda da Pousada Enseada do Corsário e em seguida siga em frente, até a placa que indica a praia.
Praia Acaiaca, em Piúma
- A programação de Réveillon em Piúma será em sua maioria na Praça Dona Carmem com programação de fogos e DJ’s. Uma praia tranquila para passar o Ano Novo é a Praia Acaiaca, que fica de frente com as Ilhas do Gambá, do Meio e Ilha dos Cabritos.
Praia Barra Nova, em São Mateus
- Em São Mateus a festa será animada na Praia de Guriri, com shows e queima de fogos. Por Guriri, porém, há um acesso para a Praia Barra Nova, que é uma ótima opção pra quem quer passar o Ano Novo mais tranquilo, sem muita bagunça.
- Para chegar, ir até Guriri e seguir pela ES-010 para o Sul, até encontrar a praça da entrada de Barra Nova. A ES-010 fica no começo de Guriri, à direita, 400m após passar pela ponte sobre o Rio Mariricu. Lá há uma placa bem grande indicando a direção para o balneário.