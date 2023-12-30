Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Guia Capixaba

Quer sossego? Conheça 5 praias tranquilas no ES para a virada de ano

Confira as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 12:02

Publicado em 

30 dez 2023 às 12:02
Para que curte tranquilidade, na Praia da Barra do Sahy, é possível contemplar o nascer do sol embaixo de castanheiras.
Para que curte tranquilidade, na Praia da Barra do Sahy, é possível contemplar o nascer do sol embaixo de castanheiras. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz
De Norte a Sul, o litoral do Espírito Santo está repleto de programações especiais para o Réveillon. Há opções de shows, queimas de fogos, festas temáticas e até locais totalmente tranquilos, para quem quer virar o ano no sossego. Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz cinco dicas de praias capixabas para quem busca calmaria no Ano-Novo. E fica a dica: independente do agito ou da tranquilidade do local, lixos e resíduos não devem ser deixados para trás! Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 30-12-23
AS DICAS DA GIOVANA:
Praia da Guanabara, em Anchieta
  • Em Anchieta o Ano Novo vai ser agitado nas praias de Iriri, Castelhanos, Ubu e Praia Central. Na Praia da Guanabara, porém, a tranquilidade por estar em frente ao IPCMar, berço das tartarugas marinhas, é garantida. Para chegar, vá pela Rodovia do Sol e entre em Castelhanos. No início do calçadão, perto do Quiosque do Pitanga, siga pela estrada de chão até o IPCMar. A entrada para a praia fica bem em frente.
Praia de Coqueiral, em Aracruz
  • Em Aracruz o agito vai ser nas praias Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul. A Praia de Coqueiral, belíssima por seus coqueiros e mar de águas calmas, é uma ótima opção pra quem quer fugir da badalação. Para chegar, siga pela ES-010 até chegar a uma extrensa faixa de coqueiros, à beira da rodovia.
Praia dos Padres, em Guarapari
  • Em Guarapari as praias Setiba, Santa Mônica, Enseada Azul (Peracanga), Meaípe e Centro (próximo ao Siribeira) terão queima de fogos e atrações com shows. Uma opção de praia mais tranquila para passar a virada é a Praia dos Padres. Para chegar: chegando na Enseada Azul, quase próximo a Meaípe, entre na rua à esquerda da Pousada Enseada do Corsário e em seguida siga em frente, até a placa que indica a praia.
Praia Acaiaca, em Piúma
  • A programação de Réveillon em Piúma será em sua maioria na Praça Dona Carmem com programação de fogos e DJ’s. Uma praia tranquila para passar o Ano Novo é a Praia Acaiaca, que fica de frente com as Ilhas do Gambá, do Meio e Ilha dos Cabritos.
Praia Barra Nova, em São Mateus
  • Em São Mateus a festa será animada na Praia de Guriri, com shows e queima de fogos. Por Guriri, porém, há um acesso para a Praia Barra Nova, que é uma ótima opção pra quem quer passar o Ano Novo mais tranquilo, sem muita bagunça.
  • Para chegar, ir até Guriri e seguir pela ES-010 para o Sul, até encontrar a praça da entrada de Barra Nova. A ES-010 fica no começo de Guriri, à direita, 400m após passar pela ponte sobre o Rio Mariricu. Lá há uma placa bem grande indicando a direção para o balneário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados