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Guia Capixaba

Quer fugir do agito? Lugares para descansar no Carnaval

Acompanhe com a comentarista Giovana Duarte

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 10:43

Publicado em 

22 fev 2025 às 10:43
Cidade de Venda Nova do Imigrante, que registrou baixas temperaturas nesta sexta-feira (26)
Vista aérea da cidade de Venda Nova do Imigrante Crédito: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz dicas de destinos no Espírito Santo para quem quer curtir o feriado de Carnaval sem estar no meio da folia. Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 10.54s - 22-02-25.mp3

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