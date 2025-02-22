Quer fugir do agito? Lugares para descansar no Carnaval

Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz dicas de destinos no Espírito Santo para quem quer curtir o feriado de Carnaval sem estar no meio da folia. Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 10.54s - 22-02-25.mp3
Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 10:43
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