Praias que você não pode deixar de conhecer na Região Metropolitana

Praia do Morcego, Guarapari Crédito: Dudu Corona

Hoje nossa dica é especialmente para quem frequenta sempre as mesmas praias na Grande Vitória: que tal aproveitar esse começo de ano e conhecer praias menos badaladas, mas ricas em belezas naturais? Lembrando sempre: seja em qual praia for, leve sua sacola e recolha todo lixo e resíduo produzido, descartando corretamente nas lixeiras! Deixar lixo na areia na praia, além de super cafona, é contribuir para a destruição das nossas belezas!

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - 04-01-25

EM GUARAPARI – PRAIA DO MORCEGO

Guarapari tem praias lindíssimas, e uma delas tem uma beleza exuberante e é pouco explorada: a Praia do Morcego, de apenas 18 metros de extensão e que fica escondida entre as Três Praias e a Praia Recanto. É rodeada pela mata e por isso, para chegar, tem um pouco de dificuldade, pois a trilha é pelas pedras do Ancoradouro (saindo das Três Praias) ou por uma trilha pela Praia do Boião em Perocão, subindo um morro e descendo uma trilha.

As águas são cristalinas e de um azul intenso, e por ser no meio da mata, o sossego é garantido. Vale a pena a aventura pra chegar até essa praia!

EM VILA VELHA – PRAIA DO BANANAL

Aos pés do Morro do Moreno, com águas tranquilas, está a Praia do Bananal, bem pequena, tendo seu acesso por uma rampa. Para chegar, saindo da Praia do Ribeiro, pegue a rua à esquerda e suba por cerca de 30 metros. A entrada para a Praia do Bananal estará à direita.

O mar é tranquilo, ideal para ir com crianças, e a dica é chegar cedo para aproveitar a pequena faixa de areia. Possui uma grande pedra com vista para a Ilha da Baleia, a “Ilha da Xuxa”. Não possui quiosques, portanto, é preciso levar o que for consumir.

EM SERRA – PRAIA MOLE

Próxima a Praia de Carapebus está um dos lugares mais lindos da Serra: a Praia Mole, uma Área de Proteção Ambiental e que deve ser visitada com muito cuidado, pois serve como refúgio para a flora e a fauna do entorno e local de desova para as tartarugas marinhas.