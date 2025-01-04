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Guia Capixaba

Praias que você não pode deixar de conhecer na Região Metropolitana

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 10:50

Publicado em 

04 jan 2025 às 10:50
Praia do Morcego, Guarapari
Praia do Morcego, Guarapari Crédito: Dudu Corona
Hoje nossa dica é especialmente para quem frequenta sempre as mesmas praias na Grande Vitória: que tal aproveitar esse começo de ano e conhecer praias menos badaladas, mas ricas em belezas naturais? Lembrando sempre: seja em qual praia for, leve sua sacola e recolha todo lixo e resíduo produzido, descartando corretamente nas lixeiras! Deixar lixo na areia na praia, além de super cafona, é contribuir para a destruição das nossas belezas!
GUIA CAPIXABA - 04-01-25
EM GUARAPARI – PRAIA DO MORCEGO
Guarapari tem praias lindíssimas, e uma delas tem uma beleza exuberante e é pouco explorada: a Praia do Morcego, de apenas 18 metros de extensão e que fica escondida entre as Três Praias e a Praia Recanto. É rodeada pela mata e por isso, para chegar, tem um pouco de dificuldade, pois a trilha é pelas pedras do Ancoradouro (saindo das Três Praias) ou por uma trilha pela Praia do Boião em Perocão, subindo um morro e descendo uma trilha.
As águas são cristalinas e de um azul intenso, e por ser no meio da mata, o sossego é garantido. Vale a pena a aventura pra chegar até essa praia!
EM VILA VELHA – PRAIA DO BANANAL
Aos pés do Morro do Moreno, com águas tranquilas, está a Praia do Bananal, bem pequena, tendo seu acesso por uma rampa. Para chegar, saindo da Praia do Ribeiro, pegue a rua à esquerda e suba por cerca de 30 metros. A entrada para a Praia do Bananal estará à direita.
O mar é tranquilo, ideal para ir com crianças, e a dica é chegar cedo para aproveitar a pequena faixa de areia. Possui uma grande pedra com vista para a Ilha da Baleia, a “Ilha da Xuxa”. Não possui quiosques, portanto, é preciso levar o que for consumir.
EM SERRA – PRAIA MOLE
Próxima a Praia de Carapebus está um dos lugares mais lindos da Serra: a Praia Mole, uma Área de Proteção Ambiental e que deve ser visitada com muito cuidado, pois serve como refúgio para a flora e a fauna do entorno e local de desova para as tartarugas marinhas.
Para chegar é necessário passar por uma trilha verde, saindo da Praia de Carapebus. São vários trechos interessantes: um com uma pequena faixa de areia com pedras e corais, outro com plantas nativas e a Praia Mole, com areia mais escura e fofa e mar bastante tranquilo, porém cheio de corais.

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