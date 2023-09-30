'Pérola Capixaba' e destaque em feira nacional do turismo, conheça detalhes de Marataízes

Marataízes é destaque no "Guia Capixaba" Crédito: Giovana Duarte

Marataízes é conhecida como a "Pérola Capixaba" pois tem belezas escondidas, em um litoral repleto de cantinhos especiais e muita história. Além de belas praias, sua fama do abacaxi mais doce do país foi destaque na Abav Expo 2023, a maior feira de agências de viagens da América Latina. Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte aponta cinco passeios pra fazer por lá!

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As dicas de Giovana:

Lagoa do Siri: Isolada do centro urbano, a Lagoa do Siri é separada por uma faixa de areia do mar e possui opções para realização de esportes náuticos. além de pedalinhos e bóias. Ao seu redor tem várias opções de bares e restaurantes e também lojinhas de artesanato. Para chegar, seguir pela Rodovia ES-060, no segundo trevo vindo de Cachoeiro de Itapemirim

Praia das Pitas: A Praia das Pitas é a primeira praia após a curva na ES-060, depois da Lagoa do Siri. É uma praia com bastante pedras, mas de beleza exuberante. Tem um grande quiosque com petiscos e cerveja super gelada e uma castanheira centenária que faz sombra a boa parte da faixa de areia. Ideal pra quem curte uma praia calma, para contemplação.

Falésias de Marataízes: As falésias são formações geológicas moldadas pela força do mar, de uma beleza sem igual. Os paredões tem mais de 40 metros de altura, e uma experiência inesquecível é o nascer do sol. Do outro lado da rodovia fica um restaurante de mesmo nome, que serve moqueca capixaba.

Boa Vista do Sul: A praia limite com Presidente Kennedy guarda três tesouros: o antigo Bar do Micinho, uma praia que pra mim é uma das melhores de Marataízes, com águas calmas e quiosques rústicos; a Hospedaria Rosa dos Ventos, uma opção de hospedagem com pé na areia e o Bar Caminho do Mar, um beach club completo com opções de lazer e ótima gastronomia