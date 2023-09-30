'Pérola Capixaba' e destaque em feira nacional do turismo, conheça detalhes de Marataízes

Marataízes é conhecida como a "Pérola Capixaba" pois tem belezas escondidas, em um litoral repleto de cantinhos especiais e muita história. Além de belas praias, sua fama do abacaxi mais doce do país foi destaque na Abav Expo 2023, a maior feira de agências de viagens da América Latina. Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte aponta cinco passeios pra fazer por lá!
CBN - GUIA CAPIXABA - 30-09-23.mp3
As dicas de Giovana:
Lagoa do Siri: Isolada do centro urbano, a Lagoa do Siri é separada por uma faixa de areia do mar e possui opções para realização de esportes náuticos. além de pedalinhos e bóias. Ao seu redor tem várias opções de bares e restaurantes e também lojinhas de artesanato. Para chegar, seguir pela Rodovia ES-060, no segundo trevo vindo de Cachoeiro de Itapemirim
Praia das Pitas: A Praia das Pitas é a primeira praia após a curva na ES-060, depois da Lagoa do Siri. É uma praia com bastante pedras, mas de beleza exuberante. Tem um grande quiosque com petiscos e cerveja super gelada e uma castanheira centenária que faz sombra a boa parte da faixa de areia. Ideal pra quem curte uma praia calma, para contemplação.
Falésias de Marataízes: As falésias são formações geológicas moldadas pela força do mar, de uma beleza sem igual. Os paredões tem mais de 40 metros de altura, e uma experiência inesquecível é o nascer do sol. Do outro lado da rodovia fica um restaurante de mesmo nome, que serve moqueca capixaba.
Boa Vista do Sul: A praia limite com Presidente Kennedy guarda três tesouros: o antigo Bar do Micinho, uma praia que pra mim é uma das melhores de Marataízes, com águas calmas e quiosques rústicos; a Hospedaria Rosa dos Ventos, uma opção de hospedagem com pé na areia e o Bar Caminho do Mar, um beach club completo com opções de lazer e ótima gastronomia
Palácio das Águias: A região do Palácio das Águias ainda engloba o histórico Trapiche (que está em reforma) e a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, de 1872. O Palácio foi construído do Século XIX e abriga a Biblioteca Nobertino Bahiense. Abre para visitação apenas em dias úteis, por enquanto, entre 08h e 17h.