Período das flores: onde visitar em diferentes cidades do ES?

Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia Crédito: Vitor Jubini

No Guia Capixaba deste sábado (25), a comentarista Giovana Duarte faz um passeio pelo Espírito Santo em busca das flores! Vamos às dicas:

Your browser does not support the audio element. CBN - GUIA CAPIXABA - 25-10-25

Parque Pedra da Cebola, em Vitória

O Parque Pedra da Cebola na Mata da Praia, em Vitória, possui uma área superior a 100.000m2 e jardins com vários tipos de flores da mata nativa, inclusive um jardim oriental. O espaço também oferece áreas de contemplação, mirantes, lagos e trilhas, além de infraestrutura para esportes e eventos culturais.

Seu acesso se dá entre as Ruas Ana Vieira Mafra e João Baptista Celestino (com acesso ao estacionamento) na Mata da Praia e pela Av. Fernando Ferrari e fica aberto todos os dias, de 05h às 22h

Parque Botânico Vale, em Vitória

Além de um Jardim Sensorial possui mais de 140 espécies de árvores e um Orquidário com mais de 350 mudas divididas em 113 espécies. Fica na Av. dos Expedicionários em Jardim Camburi e abre de terça a domingo, de 08h às 17h.

Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa

Com um valioso acervo zoobotânico iniciado na década de 30 por Augusto Ruschi, possui Jardim Rupestre, Orquidário e várias espécies de flores nativas em seu espaço. Fica na Av. José Ruschi nº 04 em Santa Teresa e abre para visitação de terça a domingo, das 08h às 17h.

Horto Municipal de Santa Maria de Jetibá

Localizado a cerca de 5km do Centro de Santa Maria de Jetibá o Horto Municipal possui 32 hectares com plantas nativas e jardins repletos de vários tipos de flores, produzidas para ornamentação de praças e jardins do município. Fica na localidade do Recreio (utilizar GPS) e abre diariamente de 08h às 17h.

Orquidário Caliman em Venda Nova do Imigrante

Além do cultivo de orquídeas para comercialização, o Orquidário Caliman realiza um trabalho super importante de educação e preservação ambiental com mais de 12 mil plantas, formando um belíssimo mosaico colorido. Fica na localidade de Lavrinha, e para chegar basta entrar no Km 105 da BR 262 e seguir até o final da Av. Lorenzo Zantonadi. Abre diariamente de 08h às 17h.

Parque Estadual Mata das Flores