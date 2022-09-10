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Guia Capixaba

Partiu, Itaúnas! Saiba o que fazer e como aproveitar as belezas do distrito

Tem dicas de trilhas, passeios de caiaque, as dunas e muito mais

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 12:37

Publicado em 

10 set 2022 às 12:37
Guia Capixaba - Giovana Duarte dá dicas de Itaúnas, em Conceição da Barra
Guia Capixaba - Giovana Duarte dá dicas de Itaúnas, em Conceição da Barra Crédito: Giovana Duarte
Nesta edição do "Guia Capixaba" é hora de conhecer o que há de melhor na vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Itaúnas pode ser visto como um lugar que vai agradar quem curte praias, trilhas, passeios de caiaque, dunas, entre outros. De acordo com informações divulgadas pelo site do Parque Estadual de Itaúnas, há duas versões para justificar a adoção desse nome. Uma é referente às águas negras do Rio Itaúnas e outra em razão das rochas escuras de arenito que podem ser vistas na praia, quando a maré está baixa. A comentarista Giovana Duarte nos leva um passeio pela região. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 10-09-22

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