Partiu férias: conheça lugares para curtir o descanso no ES!

Seja em viagem de casal, com os filhos ou com os amigos, o Espírito Santo oferece lugares para descansar a mente e entrar no clima das férias de janeiro. Nesta edição do Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz como destaque cinco opções de lugares pelo Estado para passar as férias. Ouça a conversa completa!
GUIA CAPIXABA - 12.58s - 31-12-22.mp3
AS DICAS DE GIOVANA:
- REGIÃO DO CAPARAÓ
- Nessa época de janeiro a Região do Caparaó tem chuva em abundância, sinônimo de cachoeiras cheias e muito verde. Além de Pedra Menina e toda região de Dores do Rio Preto, com opções de hospedagens românticas (como os chalés da Casa do Lago, a pousada Recanto do Caparaó e Villa Januária), além de charmosas cafeterias e restaurantes (como a Flor de Café) o Parque Nacional do Caparaó possui várias piscinas naturais deslumbrantes, além de uma grande variedade de cachoeiras. Outra opção de passeio é o Jardim de Gaia, um parque para passar o dia fazendo piquenique em meio à várias cachoeiras. Para buscar opções no Caparaó sugiro dois perfis no Instagram: @picodabandeiratur e @vivacaparao
- ALFREDO
CHAVES
- Outro lugar bacana para passar as férias é na região serrana: Alfredo Chaves oferece um mundo de possibilidades de passeios. Além de Matilde, com o misterioso Túnel de Matilde (de 65 degraus) e sua famosa cachoeira, São Roque de Maravilha oferece opções de pousadas bucólicas e restaurantes com comida de fogão a lenha. A Rampa de Cachoeira Alta e Cachoeira da Vovó Lúcia completam as atrações de passeios por Alfredo Chaves.
- SANTA
TERESA
- A cidade mais italiana do Brasil oferece desde ótimas opções de gastronomia a vinícolas (são mais de 10 vinícolas em Santa Teresa!), além de passeios ecológicos e culturais como o Museu de Biologia Professor Melo Leitão e a Rampa do Caravaggio, além de museus como a Casa Lambert e o Museu da Cultura e Imigração Italiana. Uma cidade completa para passar as férias!
- ITAÚNAS
- Itaúnas, em Conceição da Barra, é sempre um lugar especial para aproveitar aa férias e descansar. Além do Parque Estadual de Itaúnas com as famosas dunas e pousadas bucólicas, o trecho de Riacho Doce (uma praia quase deserta na divisa com a Bahia, onde é o encontro do Rio Riacho Doce com o mar) é um paraíso de tranquilidade e riqueza de ecossistema.
- GRANDE
VITÓRIA
- Se você mora na Grande Vitória e não poderá viajar nas férias, que tal aproveitar as opções de passeio por aqui? Desde o Palácio Anchieta com visitas monitoradas e curiosidades históricas ao pôr do sol no Parque da Fonte Grande, passando pelas praias de Vila Velha, Guarapari e Serra, temos passeios ecológicos (como o Projeto Tamar e o Espaço Baleia Jubarte), vilas com arte e artesanato (como a Vila das Artes em Jacaraípe e a Barra do Jucu em Vila Velha) e espaços com opções de lazer para a criançada (como o Vale do Moxuara em Cariacica e o Rico Caipira em Vila Velha).
- PLUS:
COLÔNIA DE FÉRIAS
- Se você não vai tirar férias mas seus filhos estão com a agenda livre, anote também essas opções de Colônia de Férias para deixar a criançada se divertindo enquanto você trabalha:
- 1. A Melhor Colônia de Férias, no Clube Álvares Cabral: de 09 a 23/01/23, das 13h às 18h. Para crianças de 04 a 14 anos (valores a partir de R$ 300)
- 2. The Little Gym Vitória: espaço climatizado para crianças de 04 a 08 anos, de segunda a sexta das 13h às 18h. Fica em Santa Lúcia (Vitória) e a diária avulsa sai a R$ 105, porém eles possuem pacotes com descontos. Para maiores contatos: (27) 99689-4287
- 3. Radical Kids: espaço com atividades esportivas, oficinas e brincadeiras com três opções de horários: manhã (08h às 12h), tarde (13h30 às 17h30) e noite (17h30 às 21h30). Para crianças entre 03 a 12 anos. Os valores dos passaportes individuais, com lanche incluso, estão a partir de R$ 90. Fica na Enseada do Suá, em Vitória. Para maiores contatos: (27) 99733-3902.