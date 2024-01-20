Parte II: lugares 'pé na areia' para conhecer no ES!

Na primeira semana de janeiro a comentarista Giovana Duarte, no Guia Capixaba, deu dicas de lugares "pé na areia" pelo Espírito Santo para comer aquela moqueca capixaba, aquele petisco, aproveitar o chopp gelado e cair no mar. Nossos ouvintes pediram bis e sugeriram mais cinco lugares, que iremos contar agora. Vamos a eles:
CBN - Guia Capixaba -20-01-23
AS DICAS DA GIOVANA:
01) Barari Beach Bar, em Guarapari: Pousada e Beach Bar na Praia de Santa Mônica em Guarapari, o Barari tem espaço kids com parquinho e uma extensa programação musical. No cardápio, drinks especiais e opções como moquequinha de cação e de sururu. Abre diariamente de 10h às 22h e fica na Rua Fernando Torres nº 40, em Pontal de Santa Mônica.
02) Cabana do Rock, em Vila Velha: Há 40 anos a Cabana do Rock em Ponta da Fruta oferece uma experiência pé na areia com pratos tradicionais em seu cardápio, como o famoso Titanic: 01 kg de peixe frito com arroz, pirão, fritas, vinagrete e farofa. Abre de quarta a domingo de 09h às 17h e fica na Av. Antônio Leite nº 10 em Ponta da Fruta, Vila Velha.
03) Silva’s Restaurante, em Serra: Localizado em Carapebus o Silva’s oferece espaços como choupanas, lounge e beach club. Sempre tem eventos especiais para os clientes como shows e festas, além de um cardápio especializado em frutos do mar. Abre diariamente de 09h às 22h e fica na Av. Espírito Santo nº 197 em Praia de Carapebus, Serra.
04) Travessia Beach Bar, em Aracruz: Com pratos especiais e petiscos, além de drinks autorais, o Travessia Beach Bar em Santa Cruz também é pet friendly e sempre oferece programação musical aos sábados (até o Carnaval a programação musical ocorre nas sextas-feiras, por causa dos eventos realizados na orla de Santa Cruz). Abre de domingo a segunda de 10h às 17h e de terça a sábado de 10h às 21h. Fica na Av. Piraqueaçu s/nº, em Santa Cruz – Aracruz.
05) Bucaneiros Bar e Restaurante, em Aracruz: Localizado na Praia dos Padres, o Bar Bucaneiros oferece porções e pratos tradicionais como Peroá com farofinha, um dos carros chefes da casa. Abre diariamente de 09h às 18h e fica na Av. Monsenhor Guilherme Schimitz na Praia dos Padres, em Aracruz.