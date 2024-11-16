Parte II – Um tour gastronômico com as comidas diferentes de cada cidade por onde passei

Chegamos à "parte dois" do quadro "Guia Capixaba", com a comentarista Giovana Duarte, com um tour gastronômico com as comidas diferentes pelas cidades do Espírito Santo pelas quais ela já passou. Na última edição, falamos sobre pratos, petiscos e produtos gastronômicos que são considerados patrimônio imaterial do Estado. Semana passada demos dicas em Linhares, Montanha, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante. Hoje vamos às regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Ouça as dicas completas!