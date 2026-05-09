Para todos os estilos de Mães: passeios pelo ES que vão ficar registrados na memória

Domingo é Dia das Mães e que tal sair da convencional “fila para almoçar em restaurante” e aproveitar passeios que fiquem na memória? Nossas sugestões são para todos os estilos de mãe, das aventureiras às mamães que curtem artesanato. Confira!
CBN - GUIA CAPIXABA - 09-05-26.mp3
Para mamães que gostam de aventura, o Vale da Lua Capixaba em Santa Leopoldina
O Parque Ribeirão, ou como é conhecido, o Vale da Lua Capixaba, é um cantinho de paisagem exótica com cachoeiras e poços de alta profundidade, e uma beleza sensacional. Tem espaço estruturado para camping e piquenique (sendo proibido produzir fogo).
A entrada fica na lateral da Rodovia ES-264 (na direção a Santa Maria de Jetibá) e o valor por pessoa sai a R$ 25 a entrada (gratuidade para crianças até 04 anos). O camping sai a R$ 50 por pessoa. Abre aos finais de semana e feriados até 17h. Não há acessibilidade, e a recomendação é ir de tênis e não esquecer o repelente.
Para mamães que gostam de artesanato, a Vila das Artes em Jacaraípe/Serra
Patrimônio artístico da cidade de Serra, a Vila das Artes reúne ateliês como o Espaço Ecoternura, galeria de arte com um quintal aconchegante (abre aos sábados e domingos de 09h às 18) e a Casa de Pedra, construída pelo artista Neusso Ribeiro com pedras, troncos e mosaicos de pisos (abre diariamente de 08h às 18h – valor da entrada R$ 5)
Para mamães que gostam de clima de roça, São Roque Maravilha em Alfredo Chaves
São Roque Maravilha é uma vila no meio de um vale com cachoeiras, agroturismo e hospedagens. A cerca de 02 horas e meia de Vitória, tem opção de restaurante de comida preparada no fogão à lenha (Pousada Maravilha), artesanato (loja Artes e Cultura da artesã Margarida Marotto), o “Carrefour da Roça”, mercearia típica dos Anos 70/80 e cachoeiras, como a Cachoeira Maravilha.
Para mamães que gostam de praia, o litoral de Aracruz
Aracruz tem um litoral belíssimo e de águas tranquilas como a Praia da Biologia, cuja entrada fica do outro lado da EBMAR (passando o portal de Aracruz), com academia popular, balanço para fotos e muito sossego, e a Praia Coqueiral de Aracruz que é ideal para fazer piqueniques com a família aproveitando o belíssimo visual dos coqueiros na orla.