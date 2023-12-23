Para já se programar: cinco lugares para celebrar o Ano Novo

Réveillon, ano novo, fogos de artifício Crédito: Pexels

Se você não vai viajar para fora do Espírito Santo nesse final de ano, saiba que temos ótimas opções para comemorar a chegada de 2024 em grande estilo no estado: tem opção nas montanhas, no litoral, no interior... Confira, nesta edição do “Guia Capixaba”, com a comentarista Giovana Duarte, cinco dicas de lugares que irão fechar pacotes especiais para o Réveillon e ainda estão com vagas.

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 23-12-23

01) EM VITÓRIA

O Hotel SENAC Ilha do Boi vai realizar seu Tradicional Revellion no dia 31/12 das 21h às 03h co, DJ, banda, open bar e open food com menu exclusivo. O valor por pessoa fica a partir de R$ 980 com desconto especial para hóspedes. Maiores informações através do perfil @hotelsenacilhadoboi no Instagram ou no telefone (27) 3345-0111

02) EM DOMINGOS MARTINS

Um dos melhores hotéis da Região Serrana, o SESC Domingos Martins também preparou uma programação especial para receber o Ano Novo. O pacote inclui 03 diárias com hospedagem, café da manhã e jantares inclusos (inclusive com bebidas liberadas), música ao vivo e guia de turismo. O pacote completo fica a partir de R$ 1.490 o casal. Maiores informações no perfil @sescdomingosmartins no Instagram ou no telefone (27) 99848-0310

03) EM SERRA

O Silva’s Restaurante na Praia de Carapebus preparou uma programação especial de Revellion com shows de bandas, DJs, shows pirotécnicos e menu all inclusive a partir de R$ 420 por pessoa. Maiores informações no perfil @silvas_restaurante no Instagram

04) EM GUARAPARI

Em Setiba, a Pousada Trancoso oferecerá um Révellion Retrô com baile e músicas dos Anos 70, 80 e 90, além de queima de fogos. A mesa para 04 pessoas sai a R$ 200 e a pousada oferece pacotes de 04 dias com várias faixas de valores, inclusive para grupos. Maiores informações no perfil @pousadatrancoso no Instagram

05) EM VARGEM ALTA