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Guia Capixaba

Para já se programar: cinco lugares para celebrar o Ano Novo

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 11:17

Publicado em 

23 dez 2023 às 11:17
Réveillon, ano novo, fogos de artifício
Réveillon, ano novo, fogos de artifício Crédito: Pexels
Se você não vai viajar para fora do Espírito Santo nesse final de ano, saiba que temos ótimas opções para comemorar a chegada de 2024 em grande estilo no estado: tem opção nas montanhas, no litoral, no interior... Confira, nesta edição do “Guia Capixaba”, com a comentarista Giovana Duarte, cinco dicas de lugares que irão fechar pacotes especiais para o Réveillon e ainda estão com vagas.
Guia Capixaba - 23-12-23
01) EM VITÓRIA
O Hotel SENAC Ilha do Boi vai realizar seu Tradicional Revellion no dia 31/12 das 21h às 03h co, DJ, banda, open bar e open food com menu exclusivo. O valor por pessoa fica a partir de R$ 980 com desconto especial para hóspedes. Maiores informações através do perfil @hotelsenacilhadoboi no Instagram ou no telefone (27) 3345-0111
02) EM DOMINGOS MARTINS
Um dos melhores hotéis da Região Serrana, o SESC Domingos Martins também preparou uma programação especial para receber o Ano Novo. O pacote inclui 03 diárias com hospedagem, café da manhã e jantares inclusos (inclusive com bebidas liberadas), música ao vivo e guia de turismo. O pacote completo fica a partir de R$ 1.490 o casal. Maiores informações no perfil @sescdomingosmartins no Instagram ou no telefone (27) 99848-0310
03) EM SERRA
O Silva’s Restaurante na Praia de Carapebus preparou uma programação especial de Revellion com shows de bandas, DJs, shows pirotécnicos e menu all inclusive a partir de R$ 420 por pessoa. Maiores informações no perfil @silvas_restaurante no Instagram
04) EM GUARAPARI
Em Setiba, a Pousada Trancoso oferecerá um Révellion Retrô com baile e músicas dos Anos 70, 80 e 90, além de queima de fogos. A mesa para 04 pessoas sai a R$ 200 e a pousada oferece pacotes de 04 dias com várias faixas de valores, inclusive para grupos. Maiores informações no perfil @pousadatrancoso no Instagram
05) EM VARGEM ALTA
O Refúgio Richimond, entre Rio Novo do Sul e Vargem Alta, preparou um pacote de Ano Novo a partir de R$ 1100 com 02 cafés da manhã incluso, lanche colonial no sábado a noite e ceia da virada no domingo. Maiores informações no perfil @refugiorichimond no Instagram

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